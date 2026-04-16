Nuevos cortes de luz de Edemsa en Mendoza: las zonas afectadas este viernes

Los cortes de luz afectarán zonas de San Carlos, San Rafael, Guaymallén, Tupungato y Tunuyán, con cortes programados en distintos horarios durante la jornada.

Siguen los cortes de luz programados en distintas zonas de Mendoza.

La empresa Edemsa informó que este viernes 17 de abril se realizarán tareas de mantenimiento programado que implicarán cortes de luz en distintos puntos de Mendoza. Las interrupciones serán temporales y estarán distribuidas en varios departamentos.

Según detalló la compañía, los trabajos forman parte del cronograma habitual de mejoras del servicio eléctrico. A continuación, el detalle de las zonas afectadas y los horarios previstos.

San Carlos Entre calles El Cementerio, Administración o Pellegrini, Casas Viejas y El Badén. De 9.15 a 13.15.

En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Costa Canal Uco. En calles Arequipa y Galmarini; La Consulta. De 9.45 a 13.45.

Entre calles Finca Papes y El Retiro. En Eral Bravo S.A.; Eugenio Bustos. De 10.00 a 13.45. San Rafael En calle Victorino de la Plaza, entre El Toledano y Las Glicinas. De 15.00 a 19.00.

Entre calles Quiroga, Balloffet, Arístides Villanueva y Agustín Álvarez. De 8.30 a 12.30. Guaymallén En callejón Vargas, hacia el sur de la Lateral de Hospital El Sauce y zonas aledañas; El Sauce. De 8.30 a 12.30. Tupungato Entre calles Furno e Iriarte y Rutas Nacional N°40 y Provincial N°88; El Zampalito. De 9.00 a 13.00. Tunuyán En calle San Julián, entre Juan Aveiro y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 14.30 a 18.30. Desde la empresa recordaron que los usuarios pueden consultar el cronograma completo de cortes y tareas de mantenimiento a través de su sitio web oficial.