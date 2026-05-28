Cortes de luz en 6 departamentos de Mendoza este viernes: en qué zonas y horarios
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 29 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 29/5
Guaymallén
- En calle Tirasso, entre Fitz Roy y Banco Nación, y zonas aledañas; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- En calle Lavalle, entre Paso Hondo y callejón Sardi. En calle Paso Hondo, hacia el norte de Lavalle, y adyacencias; El Algarrobal. De 8.30 a 14.30 h.
Maipú
- En calle Perito Moreno, entre Castro Barros y Lanús. En calle Castro Barros, entre Perito Moreno y Tropero Sosa. En calle Lanús, entre Espejo Este y Perito Moreno; Villa Seca. De 9.00 a 15.00 h.
- En calle Las Margaritas, hacia el norte de calle N°5, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 12.45 h.
Tupungato
- En calle “C”, entre calles N°6 y Guidone; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.
- En la intersección de calle Alto Verde con La Costa. En calle Ancón, hacia el oeste de escuela Lucas Bombal. En bodega Chateau D´Ancón y adyacencias; San José. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- Entre calles La Salada, Soriano y Pinilla. En finca Valmor y Agredasur S.A. De 14.30 a 18.30 h.
- En el Carril Casas Viejas, entre calles Ciriaco Guevara y Prolongación Modesto Encima. De 10.00 a 13.45 h.
San Rafael
- Entre calles Las Vírgenes, Jensen, Costa de las Vías y Zardini; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Chalet Sin Techo, entre Zavattieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Sarmiento, Egidio Casnati, Cayetano Silva y Santiago Germano. De 13.00 a 17.00 h.
- En calle Colonia Rusa, hacia el sur de callejón Kasian; Jaime Prats. De 16.00 a 19.00 h.