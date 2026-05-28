Prode Mundial 2026: Mercado Pago lanzó una competencia con premios diarios y hasta US$50.000

Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre, lanzó Fixture 2026 , una competencia gratuita integrada a la aplicación que busca combinar la pasión por el fútbol con beneficios para sus usuarios. La iniciativa reparte hasta 20 millones de pesos en premios cada día que haya partidos y contempla un premio mayor de US$50.000 para el ganador del ranking general en Argentina al finalizar el torneo.

La propuesta está disponible dentro de la app de Mercado Pago y permite que los usuarios participen anticipando los resultados de los partidos. A partir de esos pronósticos, cada participante suma puntos y compite tanto en rankings diarios como en una clasificación general. Donde el sistema de puntaje premia la precisión de los pronósticos.

Quienes acierten el resultado exacto de un partido suman 6 puntos , mientras que quienes indiquen correctamente al ganador o el empate obtienen 3 puntos .

El esquema de premios de Fixture 2026 tiene dos niveles. En primer lugar, Mercado Pago entregará premios durante todos los días en los que se disputen partidos . En cada una de esas jornadas se repartirán hasta 2.000 órdenes de compra de $10.000 , utilizables tanto en Mercado Pago como en Mercado Libre. En total, esto representa hasta 20 millones de pesos en premios diarios .

Fixture Mundial 2026 - prode Fixture 2026, la nueva iniciativa para el Mundial de Mercado Pago. Mercado Pago

Para acceder a estos beneficios, los usuarios con mejor desempeño del día deberán responder preguntas dentro de la app. Los primeros en contestar correctamente serán quienes obtengan las órdenes de compra.

Ranking general en Argentina y premio final

Además de los premios diarios, Fixture 2026 tendrá una instancia final vinculada al ranking general en Argentina. Al cierre del torneo, los tres primeros usuarios de esa clasificación accederán a una trivia para competir por premios de USD 50.000, USD 20.000 y USD 10.000, respectivamente.

Esta dinámica suma un incentivo adicional para quienes participen durante todo el torneo, ya que el desempeño acumulado será clave para llegar a la etapa final.

Torneos privados para competir con amigos, familia o compañeros

Fixture 2026 también permite crear torneos de hasta 50 personas. Esta función está pensada para competir entre amigos, familiares o compañeros de trabajo, con un ranking interno gestionado directamente desde la app.