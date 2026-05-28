Alarma en Brasil: a 14 días del Mundial se confirmó la lesión de Neymar, ¿llega para el debut ante Marruecos?

La preocupación alrededor de Neymar finalmente tuvo confirmación oficial en la concentración de la Selección de Brasil . Luego de un inicio de entrenamientos marcado por la incertidumbre y por su derivación a una clínica fuera del predio, el cuerpo médico informó que el delantero sufrió una lesión de grado dos en la pantorrilla.

La noticia fue comunicada este jueves por el médico del seleccionado brasileño, Rodrigo Lasmar, quien confirmó que el futbolista quedará afuera de los amistosos preparatorios y que, en principio, también corre serio riesgo su presencia en el debut del Mundial 2026 . La situación encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti , que ahora deberá seguir de cerca la evolución física de una de las máximas figuras del plantel brasileño.

" Neymar se presentó ayer en Granja Comary (el predio de entrenamiento de Brasil), se sometió a todos los exámenes médicos, que culminaron con una resonancia magnética que reveló una lesión de grado dos en la pantorrilla, no solo edema. Se espera que reciba el alta médica en dos o tres semanas", expresó.

Neymar sufrió una lesión de grado dos en la pantorrilla y encendió las alarmas en Brasil a 14 días del Mundial.

La preparación de Selección de Brasil rumbo al Mundial 2026 comenzó con preocupación por el estado físico de Neymar. En el primer entrenamiento realizado en el predio de Teresópolis, el delantero no trabajó a la par del grupo debido al edema que arrastra en la pantorrilla derecha, lesión que ya lo había dejado afuera de los últimos tres partidos de Santos.

Ante la falta de buenas sensaciones en la evaluación inicial, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió trasladar a Neymar a un centro médico privado de Teresópolis para realizarle estudios más profundos. El operativo se manejó con absoluto hermetismo: la clínica fue cerrada al público y el atacante acudió acompañado por el médico Rodrigo Lasmar y otros integrantes de la delegación.

Además, en Brasil aseguran que existe malestar de la CBF con Santos debido a que el club paulista no habría enviado los estudios médicos completos realizados tras la lesión sufrida por Neymar el pasado 17 de mayo. Desde la selección sostienen que únicamente recibieron un informe general indicando que el jugador estaba apto para entrenar, algo que generó incomodidad puertas adentro en plena antesala de la Copa del Mundo.

¿Cómo seguirá la recuperación de Neymar?

neymar1 Carlo Ancelotti analizó el nivel actual de Neymar. Instagram @neymarjr

Este jueves, Neymar volverá a ser trasladado a la clínica de Teresópolis para someterse a nuevos estudios médicos, nuevamente bajo un fuerte operativo de privacidad organizado por la CBF. El delantero de la Selección de Brasil continúa trabajando bajo un plan especial de recuperación diseñado por el cuerpo técnico y médico, que incluye sesiones de fisioterapia y ejercicios diferenciados en el gimnasio mientras esperan precisiones sobre la gravedad de la lesión en la pantorrilla derecha.

Más allá de que todavía aguardan los resultados definitivos, en Brasil ya descartan a Neymar para el amistoso frente a Panamá del próximo domingo en el Estadio Maracanã. El encuentro servirá como despedida del plantel ante los hinchas antes de viajar al Mundial 2026 y la prioridad absoluta será preservar físicamente al atacante de 34 años pensando en una eventual recuperación para la fase de grupos.