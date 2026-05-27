Edemsa anunció cortes de luz en siete departamentos de Mendoza: qué zonas se verán afectadas

La empresa de electricidad detalló cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz este jueves.

Siguen las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 28 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este jueves 28/5

Guaymallén

  • Entre calles Elpidio González, Urquiza, Los Malvones, Los Retamos y adyacencias; San Francisco del Monte. De 9.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Mitre, Emilio Civit, Pedernera, Godoy Cruz y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

  • En la intersección de calle Lencinas con Valentín Alsina y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Costa Flores. En el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Cipolletti. En Planta Gascón II y adyacencias; Perdriel. De 8.30 a 10.30 h.
  • En la Ruta Provincial N°15. En barrios Cooperativa Urviser, Cooperativa Solar de Cuyo y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

  • En el callejón Arizu. En zonas aledañas a calle Proyectada I368; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Monteagudo, hacia el oeste de Gerónimo Ruiz, y adyacencias; Gutiérrez. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

  • En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de calle Estancia Palma; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle La Costa, entre Los Cuarteles y Brantis. En el barrio Suboficiales; Gualtallary. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • En la Ruta Nacional N°40 Sur, entre calles Juan Riera y Crayón; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En calle Galmarini, entre Arequipa Suárez y Leopoldo Suárez; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle José Vicente Zapata, entre San Martín Norte y Ruta Provincial N°92. En calle Quiroga, entre Videla Zapata y José Vicente Zapata, y áreas adyacentes; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Izuel, Moreno, Emilio Civit y callejón Arizu; Villa Atuel. De 9.45 a 13.45 h.
  • Entre calles N°11, N°15, Larga Vieja y Valdez; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.
  • En la Ruta Provincial N°154, entre calles La Ripa y Prolongación El Palomar; Colonia Española. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calle Sardini, entre El Tambo y Costa de las Vías; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles El Libertador, Entre Ríos, Perú y Godoy Cruz. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Namuncurá, Edison, 1 de Mayo y Adolfo Calle. De 15.00 a 17.00 h.

