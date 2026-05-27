Edemsa anunció cortes de luz en siete departamentos de Mendoza: qué zonas se verán afectadas
La empresa de electricidad detalló cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz este jueves.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 28 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 28/5
Guaymallén
- Entre calles Elpidio González, Urquiza, Los Malvones, Los Retamos y adyacencias; San Francisco del Monte. De 9.00 a 12.00 h.
- Entre calles Mitre, Emilio Civit, Pedernera, Godoy Cruz y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- En la intersección de calle Lencinas con Valentín Alsina y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Costa Flores. En el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Cipolletti. En Planta Gascón II y adyacencias; Perdriel. De 8.30 a 10.30 h.
- En la Ruta Provincial N°15. En barrios Cooperativa Urviser, Cooperativa Solar de Cuyo y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.
Maipú
- En el callejón Arizu. En zonas aledañas a calle Proyectada I368; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Monteagudo, hacia el oeste de Gerónimo Ruiz, y adyacencias; Gutiérrez. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de calle Estancia Palma; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle La Costa, entre Los Cuarteles y Brantis. En el barrio Suboficiales; Gualtallary. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En la Ruta Nacional N°40 Sur, entre calles Juan Riera y Crayón; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Galmarini, entre Arequipa Suárez y Leopoldo Suárez; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle José Vicente Zapata, entre San Martín Norte y Ruta Provincial N°92. En calle Quiroga, entre Videla Zapata y José Vicente Zapata, y áreas adyacentes; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Izuel, Moreno, Emilio Civit y callejón Arizu; Villa Atuel. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles N°11, N°15, Larga Vieja y Valdez; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.
- En la Ruta Provincial N°154, entre calles La Ripa y Prolongación El Palomar; Colonia Española. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Sardini, entre El Tambo y Costa de las Vías; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles El Libertador, Entre Ríos, Perú y Godoy Cruz. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Namuncurá, Edison, 1 de Mayo y Adolfo Calle. De 15.00 a 17.00 h.