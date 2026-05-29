Edemsa detalló en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este fin de semana
Según el cronograma de Edemsa, el servicio se verá afectado en distintas zonas de la provincia este sábado y domingo.
Edemsa anticipó cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 30 y domingo 31 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, varias zonas de la provincia verán afectado el servicio eléctrico a lo largo del fin de semana: bará cortes en Tunuyán el sábado y en Guaymallén, Tupungato y Tunuyán el domingo.
Cortes de luz programados para el sábado 30/5
Tunuyán
- En calle Reina, hacia el noroeste de Ruta Provincial N°92 Las Rosas; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.
- En calles Taquima y República del Uruguay. En barrio El Totoral, En bodegas Salentein, Viñedos Don Antonio y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.
Cortes de luz programados para el domingo 31/5
Guaymallén
- En calle Miguel de Azcuénaga, entre Gutiérrez y Juan G. Godoy. Entre calles Pedro Vargas, Talcahuano, Cochabamba y Hellen Keller. En calle Hellen Keller, entre Dávila y Cangallo, y zonas aledañas; Villa Nueva. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En la intersección de calle Iriarte con Gelardi y adyacencias. En el barrio Cooperativa Hogar Trabajador; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En el callejón Escorihuela, hacia el oeste de calle Miguel Silva; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.