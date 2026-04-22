Atención: estos son los 7 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos del día.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 23 de abril, debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 23/4
Guaymallén
- Entre calles La Purísima, Río Tordillo, Virgen de Lourdes, Proyectada G49 y zonas Aledañas; Capilla del Rosario. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En la intersección de calle Pedro Pascual Segura con Paraná y adyacencias; El Plumerillo. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- Entre calles Santa Elena y Carril Viejo, hacia el sur de El Remanso, y zonas aledañas; Anchoris. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Vicente López, Panamá, Matheu y Río seco Viamonte. En barrio Las Carretas y adyacencias; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En la Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Arturo González y Crucero General Belgrano. En Crucero General Belgrano, hacia el sur de Acceso Este, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.30 a 12.30 h.
- En calle Jerónimo Ruiz, hacia el norte de Carril Gómez. En carril Gómez, hacia el oeste de Jerónimo Ruiz, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- Entre calles Bascuñán, Neme, Ruta Tabanera y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Taquima. En el barrio El Totoral y en Bodegas Salentein; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Dante, 900 metros hacia el este de Ruta Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.00 h.
San Carlos
- Entre calle La Salada y Carril Casas Viejas. En loteo Moreno y barrio Cooperativa El Diamante. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle José Vicente Zapata, entre San Martín y Quiroga. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Escuela; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Benielli, Blas Parera, Los Sauces y Casnati. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Sabatieri, entre Santa Teresa y Chalet Sin Techo; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles N°3, La Arenina, Ponon Trehuá y Ruta Provincial N°179; Las Malvinas. De 10.30 a 14.30 h.