Murialdo y Talleres festejan: Mendoza pisa fuerte en el Argentino Junior

La segunda fecha del Argentino Junior de hockey sobre patines, que se disputa en el club Leonardo Murialdo, volvió a dejar grandes partidos y una fuerte presencia de los equipos mendocinos en la pelea grande del torneo.

El gran protagonista de la jornada fue justamente el local.

Murialdo volvió a mostrar toda su jerarquía y goleó con autoridad 5 a 1, asegurándose la clasificación a la siguiente fase y ratificando que es uno de los candidatos fuertes a pelear por el título. En su casa, con su gente y con un gran nivel colectivo, el Canario dio otro paso firme.

Otro que dio un golpe importante fue Atlético San Martín.

El Chacarero ganó un partido bravísimo y se quedó con un triunfo clave por 5 a 2, resultado que lo posiciona muy bien pensando en la clasificación. Fue una actuación sólida, de carácter y con mucho peso ofensivo en un momento decisivo del certamen.

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Distinta fue la historia para Banco Mendoza.

Banco cayó 2 a 1 frente a River Plate y no pudo asegurar todavía su pasaporte a la próxima instancia. Sigue con chances, pero dejó pasar una oportunidad importante y ahora deberá jugarse mucho en la última fecha.

También hubo buenas noticias para Andes Talleres.

El Matador consiguió una gran victoria por 4 a 1 y logró meterse entre los ocho mejores del campeonato, cumpliendo uno de los primeros grandes objetivos del torneo y sosteniendo el protagonismo mendocino.

Por su parte, Atlético Palmira no pudo pasar del empate 0 a 0 y dejó escapar una chance importante para acomodarse mejor en la tabla. El Jarillero sigue en carrera, pero con menos margen.

La segunda fecha confirmó algo que ya se intuía: Mendoza vuelve a ser protagonista.

Con buenos equipos, gran convocatoria y partidos de alto nivel, el Argentino Junior está mostrando un torneo intenso y con mucho atractivo. Y en esa pelea, los mendocinos siguen diciendo presente.