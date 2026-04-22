El Chelo Delgado reveló la postura de Boca frente a las renovaciones de Claudio Úbeda y el Changuito Zeballos

Marcelo Delgado tomó la palabra en un momento clave para Boca . Con el equipo en racha, invicto y con un presente sólido, el director deportivo se refirió a dos temas que inquietan al mundo xeneize: la continuidad de Claudio Úbeda y la renovación de Exequiel Zeballos .

Sobre el entrenador, el Chelo fue claro al respaldar el proceso, pero evitó definiciones inmediatas. “Hay que tomar las cosas con calma”, sostuvo, en línea con lo que el propio DT había manifestado horas antes. "Hay muchas cosas más importantes por delante, obviamente que en algún momento lo tendremos que analizar y veremos, pero hoy el equipo está muy bien, Claudio está muy bien. Hay que tomar las cosas con calma y Claudio eso lo sabe muy bien".

Como DT de Boca, Claudio Úbeda tiene 100% de efectividad en los clásicos frente a River y es el entrenador con mejor efectividad en la era Riquelme.

En cuanto al Changuito, también eligió la prudencia, aunque con un matiz que encendió una luz de alerta. Confirmó que hay charlas en curso con su representante, pero no descartó una posible venta. "Hay charlas con el representante, así que nosotros tenemos que estar con calma. Exequiel tiene un futuro enorme, tiene muchas condiciones, así que bueno, nada. Estamos hablando con el representante y esperemos que pronto podamos resolver todo ese tema".

Ante la consulta sobre una posible salida al exterior, Delgado no descartó esa alternativa, aunque dejó en claro cuál es la prioridad del club. "Yo creo que lo principal para nosotros es la renovación de Exequiel. Sí. y después veremos si surge alguna posibilidad, obviamente la vamos a analizar, sea en junio o sea en diciembre, pero lo importante ahora es que nosotros lleguemos a un acuerdo y podamos renovar el contrato".

En un contexto favorable desde lo deportivo, sus declaraciones dejaron un mensaje claro: Boca apuesta a la calma, pero sin cerrar puertas en temas que pueden marcar el futuro inmediato del equipo.