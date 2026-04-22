Héctor Paletta respondió a los que dicen que es "fanático" de Boca y reveló de qué equipo son hinchas en su familia

En medio del ruido que dejó el último Superclásico, Héctor Paletta decidió hablar. Apuntado desde River y en el centro de la polémica por la jugada final que no fue revisada por Darío Herrera, el árbitro que estuvo a cargo del VAR explicó su postura: para él, no hubo penal .

Lejos de esquivar la controversia, ratificó su decisión y buscó despejar dudas sobre su supuesta inclinación futbolera. El tema tomó fuerza por el antecedente de su hermano, Gabriel Paletta, exjugador de Boca y quien en el pasado había reconocido el fanatismo de toda su familia por el Xeneize.

Sin embargo, el juez marcó distancia y negó cualquier influencia posible. “En la de Giménez con Paulo Díaz, en el anterior superclásico, tuve la misma coherencia. No soy fanático de ningún club de fútbol. Está la declaración de Gabriel, pero somos cuatro hermanos varones. Uno es de River y otro de Boca . Esa declaración ahí se cae”, afirmó, visiblemente molesto por las acusaciones.

A su vez, reforzó ese argumento con otro episodio: “Se habló de eso en la previa, pero yo era el VAR cuando se anuló el gol en el último minuto en la cancha de Boca por mano de (Milton) Giménez y ganó River . ¿Ahí no tenía nada que ver la declaración de mi hermano?”, disparó.

La reacción del juez al pedido del Millonario para que no lo dirija más

Luego de su actuación desde la cabina de Ezeiza en el Superclásico, el Millonario alzó la voz en la AFA y pidió expresamente que Paletta no vuelva a ser designados en partidos del club. En base a eso, el árbitro planteó: “Lo respeto, pero no lo comparto. No sé si está oficializado, de AFA no me dijeron nada. Por un árbitro que tenga una decisión contraria a lo que vos pensás, ¿vas a pedir que no te dirija más? Entonces, todos los fines de semana vas a pedir que un árbitro no te dirija más porque hubo, hay y habrá errores”.

Por último, el juez reconoció que muchas de sus decisiones pueden no caer bien en los hinchas, pero apuntó especialmente contra lo que vino después de la polémica: “Filtraron el número de mi teléfono, lo tuve apagado tres días. Recibí mensajes y me llamaron. Vamos a seguir teniendo errores de valoración porque somos humanos, pero el tema es lo que pasó después, con hostigamiento y un fusilamiento mediático. Estamos acostumbrados, pero el tema es cómo hieren y lastiman al entorno, por eso la bronca”.