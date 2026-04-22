La picante frase de Úbeda sobre la protesta de todo River por el penal que reclamó ante Boca: "¿Cuántas veces las tuvo a favor?"

Claudio Úbeda opinó sobre el empujón de Blanco a Martínez Quarta en la última jugada del Superclásico y aprovechó para lanzarle un dardo al Millonario.

En diálogo con Radio Continental, el entrenador reconoció que la jugada que protagonizaron Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta en la última del River-Boca lo inquietó en el momento. "Obviamente que nos preocupó a todos la situación del final”, aseguró en primera instancia. Luego, profundizó su postura al referirse al uso determinado del VAR.

La opinión de Claudio Úbeda sobre el penal que reclamó todo River en el Superclásico Para el Sifón, el contacto existió, pero no fue suficiente para cobrar el penal. “Hay un hilo fino de interpretación entre apoyar la mano en la espalda y el rival dejarse caer cuando siente la mano. Ese hilo fino lo determina el VAR y el árbitro. Para mí no fue penal porque yo entiendo que puede haber apoyado la mano con mayor firmeza que en otro momento pero hubo mucho de dejarse caer”, explicó.

River pidió penal a Martínez Quarta River pidió penal a Martínez Quarta ESPN

Úbeda, además, fue más allá hizo una autocrítica general sobre cómo reaccionan los equipos ante fallos arbitrales. “Aferrarse a pequeñas decisiones es algo que pasa cuando el resultado no se da”, admitió, dejando entrever que estas discusiones suelen aparecer en contextos de derrota.