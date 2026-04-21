Adam Bareiro, durísimo con la queja de River a la AFA tras reclamar por el penal: el dardo a su exclub

Adam Bareiro, quien supo vestir la camiseta de River hace menos de dos años, criticó el pedido formal que presentaron ante la AFA contra Héctor Paletta.

Después de la victoria de Boca Juniors en el Superclásico del domingo, River Plate presentó en las últimas horas un pedido formal ante la AFA para que Héctor Paletta, quien estuvo a cargo del VAR, no vuelva a dirigirlos tras no haber llamado a Darío Herrera por el penal que reclamaron en la última jugada del partido.

El empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en el área sigue dando mucho que hablar 48 horas después del encuentro. Periodistas, exárbitros, ídolos y jugadores de uno y otro equipo dieron su opinión al respecto, y este martes se sumó Adam Bareiro, quien hoy viste el manto azul y oro, pero hace un año y medio lucía la banda roja.

Adam Bareiro apuntó contra las quejas de River por el arbitraje Adam Bareiro apuntó contra las quejas de River por el arbitraje "Para mí es algo muy rebuscado ese penal, se dan seis o siete veces situaciones como esa en un partido. Si empezamos a cobrarlas todas, deberían cobrar seis o siete penales por partido. Ese penal era inexistente y por suerte no lo dio", apuntó el delantero paraguayo esta tarde en diálogo con ESPN.

"De esos empujones debo haber recibido como 50 en mi carrera, es algo muy normal en el fútbol argentino", insistió. Y criticó la decisión de River: "Buscar ese penal es exponer a un árbitro que no tuvo nada que ver, que no influyó en nada en un Superclásico que jugamos de manera muy inteligente", sostuvo.