La sincera confesión de Adam Bareiro sobre su intención en el penal del triunfo de Boca sobre River

Bareiro rompió el silencio tras el clásico y contó qué pasó con el penal que Leandro Paredes canjeó por el 1-0 de Boca en el Monumental.

Adam Bareiro cubre el balón mientras Facundo Colidio le hace falta. El delantero paraguayo habló sin filtro sobre el penal que ejecutó Paredes y contó cómo lo trataron los hinchas de River.

Adam Bareiro fue uno de los protagonistas del Superclásico que Boca le ganó a River en el Monumental, no solo por su presencia en cancha sino también por lo que dejó después. El delantero paraguayo confesó que quería patear el penal que terminó definiendo Leandro Paredes.

“Tenía unas ganas de patear el penal…”, soltó sin vueltas en una entrevista en Nadie dice Nada, por Luzu TV, aunque reconoció que no había mucho para discutir: “Cuando la agarró Lea no se la podía quitar. Es un líder como ninguno”. Finalmente, el volante cambió la ejecución por gol y le dio el triunfo al equipo de Claudio Úbeda.

La fuerte confesión de Bareiro tras el triunfo de Boca en el Superclásico Bareiro confesó que quiso patear el penal ante River y dejó una frase picante Bareiro confesó que quiso patear el penal ante River y dejó una frase picante Luzu TV

Bareiro también habló de su regreso a Núñez, donde jugó en 2024 sin convertir goles. Esta vez, con la camiseta de Boca, el recibimiento fue caliente: “No fui tan bien recibido en el estadio, pero es normal. Es algo a lo que estamos expuestos”, explicó sobre los silbidos de los hinchas de River.

El delantero, que llegó desde Fortaleza, atraviesa un buen presente en el Xeneize, con 5 goles en 11 partidos y un rol importante en el ataque. Incluso, en el festejo del gol de Paredes se sumó al Topo Gigio frente a la tribuna local, en una imagen que rápidamente se viralizó.