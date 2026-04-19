Video: el desafiante festejo de Bareiro de cara a los hinchas de River en el gol de Paredes

Adam Bareiro hizo un picante festejo contra la hinchada de su exequipo luego de que el capitán de Boca cambiara penal por gol.

Adam Bareiro y un picante festejo tras el 1-0 de Boca en el Superclásico.

En el ocaso del primer tiempo del Superclásico, Leandro Paredes puso en ventaja a Boca con un gol de penal, sancionado tras una mano de Lautaro Rivero. El tanto llegó en un momento clave y cambió el clima del partido en el Estadio Monumental.

En el festejo, el capitán xeneize realizó el clásico Topo Gigio mirando hacia la tribuna Centenario, en un gesto cargado de simbolismo y en homenaje a Juan Román Riquelme, quien se encontraba presente en el estadio. La celebración fue acompañada por una multitud de compañeros que corrieron a abrazarlo.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido. Adam Bareiro, con pasado reciente en River, fue el único jugador de Boca que imitó el gesto del Topo Gigio directamente hacia los hinchas locales, sumando un condimento especial al festejo.

Video: Bareiro le hizo el Topo Gigio a la hinchada de River Adam Bareiro le hizo el topo gigio a la hinchada de River X @SC_ESPN

El delantero paraguayo se sumó en la parte final de la celebración y dejó de lado cualquier vínculo previo con el club de Núñez, festejando con efusividad el 1-0 parcial en un contexto de máxima tensión.