Mazazo para Coudet: Driussi se fue lesionado en pleno Superclásico y despertó las alarmas en River

A los 17 minutos del PT del Superclásico, Sebastián Driussi sintió una molestia en su pierna izquierda, pidió el cambio y en su lugar ingresó Maxi Salas.

Sebastián Driussi se retiró lesionado en el Superclásico y despertó las alarmas en River.

Por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, River y Boca se enfrentan en el Estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Este es un partido clave para ambos equipos porque los puntos en juego son determinantes pensando en la clasificación a los octavos de final.

Ante su gente, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet intenta sostener el invicto desde su llegada, acumulando siete partidos sin derrotas. Del otro lado, el equipo de Claudio Úbeda atraviesa un momento en alza y necesita una victoria que termine de consolidar su crecimiento.

Sin embargo, la primera preocupación de la tarde fue para River, que debió modificar su esquema de manera prematura. Apenas transcurridos 16 minutos del primer tiempo, una de sus figuras encendió las alarmas.

Video: Sebastián Driussi pidió el cambio y encendió las alarmas en River Driussi pidió el cambio y encendió las alarmas en River X @TNTSports

Sebastián Driussi, goleador del equipo en lo que va de 2026 y recientemente llegado desde la MLS, sintió una molestia en el isquiotibial de su pierna izquierda. A pesar de intentar continuar en el campo, no logró recuperarse y terminó recostándose sobre el césped para pedir el cambio.