Por qué el Gobierno de Mendoza no prestará más colectivos para el traslado de los hinchas

El Gobierno de Mendoza tomó la determinación la última semana de dejar de prestar servicio del transporte público de pasajeros para el traslado de simpatizantes de los clubes locales a los partidos que se disputen en el Gran Mendoza . La medida comenzó este fin de semana y se extenderá por tiempo indeterminado.

Así lo confirmó a MDZ Radio Hernán Amat , director de Relaciones con la Comunidad de la provincia. “Nosotros tenemos una mesa de trabajo de seguridad entre el ministerio y AUTAM , en el cual participan todas las empresas de transporte, y esto se viene charlando hace mucho tiempo”, señaló.

Hernán Amat, de Relaciones con la Comunidad, explicó los detalles de la medida en una entrevista con MDZ Radio FM 105.5

“A raíz de lo que sucedió con el colectivo que había sido secuestrado hace unas semanas atrás, tuvimos una reunión en la cual participó AUTAM , con todas las empresas que son parte, y hemos llegado a esta conclusión”, explicó el funcionario, en diálogo con el programa Digamos Todo .

Según señaló Amat , hasta ahora eran las propias agrupaciones de hinchas las que elevaban la solicitud para contar con el servicio durante cada fin de semana: “El Estado no pone ningún tipo de colectivo. Muchas veces, esos grupos solicitan a las empresas, y las empresas se los ponen a disposición, prestándolos”.

Hinchas Tomba La medida comenzó a adoptarse para el partido entre el Tomba y San Miguel del sábado pasado. Ministerio de Seguridad

Sobre la recepción de la medida, que comenzó el sábado pasado con el partido Godoy Cruz-San Miguel, por la Primera Nacional, el funcionario admitió que “funcionó muy bien, y, de hecho, hubo un sector de la barra que llegó con un colectivo con servicio contratado, como corresponde. Hemos reforzado los distintos puntos y los posibles lugares en los cuales han ido saliendo esos colectivos”.

Un compromiso de todas las partes

Por otro lado, el director de Relaciones con la Comunidad pidió que exista un compromiso de todas las partes para que la determinación tomada no genere inconvenientes en eventos posteriores.

“Tiene que existir un compromiso de todas las patas. Ministerio de Seguridad, Policía de Mendoza, garantizar de que ningún colectivo sea secuestrado, y si es secuestrado, actuar en consecuencia. Obviamente que también está la pata judicial, que no es algo menor. Y que las empresas cumplan también, no prestando colectivos”, concluyó.