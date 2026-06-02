El fuerte pedido de Berni Llaver al Gobierno de Mendoza tras debutar en el TC

Luego de su esperado bautismo en el Turismo Carretera , que se dio el domingo en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia , Córdoba , en el marco de la sexta fecha del campeonato 2026 , el piloto mendocino Bernardo Llaver contó sus sensaciones del debut y realizó un fuerte pedido al Gobierno de Mendoza .

En una entrevista con el programa Digamos Todo , que se emite por MDZ Radio FM 105.5 , el corredor nacido en San Martín no ocultó su alegría luego de vivir un momento muy esperado: “Es una sensación linda de haber podido tener esa primera carrera. Obviamente, no con resultado ideal, pero bueno, era un poco lo que tenía que pasar, con la poca preparación que tuvimos, sin pruebas, sin conocer nada”.

El Mustang de Llaver tuvo algunos desperfectos que complicaron la carrera del domingo.

Llaver culminó en el puesto 48 de la clasificación final luego de luchar contra algunos inconvenientes técnicos del Mustang TCM que manejó: “Tuve un par de problemas mecánicos que me imposibilitaron pelear un poco más adelante, pero lo bueno es que pude terminar la carrera, pude hacer la experiencia tan necesaria con este tipo de autos, que son tan diferentes a lo que estoy acostumbrado”.

El piloto mendocino también trazó una diferencia sustancial en relación a otras categorías donde ya logró marcar un camino: “Es muy parecida la forma de trabajo. De hecho, el equipo es el mismo con el que trabajé los últimos cinco años en el TC 2000 , el equipo Honda ”.

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“La dirección del auto es muy distinta, es muy demandante físicamente. Tiene buena velocidad de curva, buena potencia, pero lo que más me sorprendió es la dureza de la dirección. Es muy distinto cómo copia de cada cosa que hay en el asfalto, los pianos, te lo devuelve todo en el volante y es muy demandante físicamente, me duele todo”, remarcó entre risas.

El fuerte pedido al Gobierno de Mendoza

Consultado sobre la situación del deporte en la provincia, el piloto esteño hizo hincapié en la importancia de una estructura económica para sostener los proyectos y apuntó al Gobierno por la falta de competencias.

llaver

“El momento es excelente de los pilotos mendocinos, y no es que hayamos recibido mucho apoyo de parte del estado. Es todo mérito de una gran camada, y mérito también de la parte privada, de las empresas mendocinas, de los pilotos y del esfuerzo propio”, afirmó.

Y agregó: “Yo creo que lo que debería hacer el gobierno para ayudar a los pilotos sería traer carreras a Mendoza, invertir en los autódromos. Eso hace que la gente se meta mucho más de lleno en lo que hacemos. Veo mucho más beneficioso para los pilotos que haya carreras, a que nos pongan un cartel en el auto con un número que probablemente no nos sirva de mucho”.

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