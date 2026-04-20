Independiente Rivadavia empató 0-0 con Banfield de visitante y les sacó 4 puntos a sus escoltas

Independiente Rivadavia, líder del Apertura y la tabla anual, y clasificado a octavos de final, igualó sin goles ante Banfield y amplió su ventaja en la cima.

Fabrizio Sartori se lleva el balón frente a la marca de Santiago López García. La Lepra sumó un punto importante en su visita a Banfield.

Independiente Rivadavia igualó 0-0 ante Banfield como visitante por la fecha 15 del Torneo Apertura y, aunque no pudo conseguir su quinta victoria consecutiva, se mantiene como líder de la Zona B. El punto le permitió estirar la diferencia en la cima justo antes del clásico mendocino frente a Gimnasia y Esgrima.

A pesar del cero, el partido fue intenso y de ida y vuelta, con situaciones para ambos lados, pero sin precisión en los metros finales. La Lepra arrancó mejor y en los primeros minutos generó dos chances claras con cabezazos de Diego Crego y Leonel Bucca que pasaron muy cerca.

Independiente Rivadavia no ganó, pero sigue arriba y se viene el clásico Banfield vs Independiente Rivadavia Juan Manuel Elordi, defensor de Independiente Rivadavia, disputa el balón con un defensor de Banfield. FotoBaires

Banfield respondió con una ocasión clara de Mauro Méndez y luego emparejó el trámite, generando peligro también en el complemento, donde Nicolás Bolcato fue clave para sostener el arco en cero ante los intentos de Zalazar y Perrotta.

Alfredo Berti movió el banco en busca del triunfo con los ingresos de Sebastián Villa y Alex Arce, y el colombiano le dio otra dinámica al ataque, pero faltó la definición para romper el cero en el Sur.