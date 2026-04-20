Tras el Maracanazo, la Lepra va por todo: Independiente Rivadavia defiende la punta

Con la confianza del Maracanazo, La Lepra, busca sostener la cima de la tabla ante Banfield. Independiente Rivadavia va por todo.

No hay tiempo para bajar la intensidad. Después del impacto histórico en el Estadio Maracaná, donde venció a Fluminense, Independiente Rivadavia cambia el chip y vuelve al torneo local con un objetivo claro: sostener la cima.

Lepra Brasil Independiente Rivadavia y una noche memorable en el Maracaná. Prensa CSIR

La Lepra defiende la punta tras el Maracanazo La Lepra visita a Banfield en un momento inmejorable. No solo llega envalentonado por su hazaña internacional, sino también como líder del campeonato, con una campaña sólida que lo tiene como el mejor equipo del Apertura.

El equipo de Alfredo Berti ya está clasificado a los playoffs y lidera su grupo con autoridad, pero no se conforma. La meta ahora es sostener ese lugar de privilegio y seguir alimentando un presente que ya es histórico para el club.

El desafío no será sencillo. Banfield necesita sumar para mantenerse con vida en la pelea, lo que anticipa un partido intenso. Pero el foco está en Independiente Rivadavia: un equipo que viene demostrando que no solo compite, sino que también está preparado para ir por todo.