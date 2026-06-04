Superliga de Básquet: quedaron definidos los playoffs y ya se conocen los cruces de cuartos de final

La Superliga de Básquet llegó a su fin en su fase regular, y ya se conocen los cruces de cuartos de final. Esta instancia marcará el inicio de la lucha por el título y se disputará al mejor de tres partidos.

Los ocho mejores equipos del campeonato buscarán avanzar a semifinales en una etapa donde cada encuentro tendrá un valor determinante para el desenlace.

El primer clasificado, A.D. Anzorena, se medirá ante Atlético Club San Martín, que finalizó en la octava posición. Por su parte, Godoy Cruz, que cerró una destacada campaña en el segundo lugar, enfrentará a Unión Deportiva San José.

El cuadro de cuartos de final se completa con el enfrentamiento entre Rivadavia Básquet e Israelita Macabi, mientras que Huracán Las Heras y Atenas Sport Club protagonizarán una de las series más parejas de esta instancia.

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Los cruces de cuartos de final definidos

(1°) A.D. Anzorena vs. (8°) Atlético Club San Martín

(2°) Godoy Cruz Antonio Tomba vs. (7°) Unión Deportiva San José

(3°) Rivadavia Básquet vs. (6°) Israelita Macabi

(4°) Huracán Las Heras vs. (5°) Atenas Sport Club

Las series se jugarán al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para los equipos mejor posicionados durante la fase regular.

Así quedó la lucha por la permanencia en la Superliga

La definición del campeonato también dejó novedades importantes en la parte baja de la tabla de posiciones.

Municipalidad de San Carlos finalizó en el último lugar y perdió la categoría, por lo que disputará la próxima temporada en el Torneo de Ascenso.

En tanto, Municipalidad de Junín deberá afrontar una reválida para intentar conservar su lugar en la Superliga. El conjunto juninense enfrentará al subcampeón del Torneo de Ascenso en una serie decisiva por la permanencia.

Por su parte, Atlético Club San Martín y Andes Talleres lograron asegurar su continuidad en la máxima categoría y volverán a competir en la Superliga durante la próxima temporada.

Con los cruces confirmados y el camino hacia el título definido, comienza la etapa más apasionante del torneo, donde los márgenes de error desaparecen y cada partido puede cambiar el destino de una temporada.