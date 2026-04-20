El picante comentario de Riquelme al irse del Monumental tras la gran victoria de Boca ante River

Juan Román Riquelme caminó por zona mixta para retirarse del estadio y, sin detenerse, lanzó una desafiante frase por la victoria en el Superclásico.

Riquelme y una filosa frase tras el 1-o de Boca en el Monumental. Foto: Boca Juniors

Sin dudas, la noche fue redonda para Boca. El 1-0 ante River en el Monumental no solo desató el festejo del plantel, sino también el de Juan Román Riquelme, que lo vivió con la intensidad de un hincha más desde la zona de palcos.

Su presencia en Núñez ya había sorprendido en la previa. Caminando por los pasillos del estadio, se mostró tranquilo, pero todo cambió cuando Darío Herrera marcó el final y el Xeneize selló otra victoria clave contra su eterno rival.

El presidente bajó al vestuario visitante y se metió de lleno en la celebración. Ahí una faceta muy humana de Román: cercano, efusivo y abrazando a los jugadores, en un clima de desahogo total después de la alegría en el Superclásico.

Riquelme bajó al vestuario para saludar a los jugadores de Boca después del triunfo ante River. Riquelme bajó al vestuario para saludar a los jugadores de Boca después del triunfo ante River. Video: ESPN

Riquelme, desafiante antes de irse del Monumental después del triunfazo de Boca Ya con las revoluciones más bajas, Riquelme no abandonó el Monumental sin antes sentar postura de lo que había significado el triunfo para Boca. recorrió a paso lento la zona mixta, miró hacia el sector donde estaban los periodistas y,sin necesidad de detenerse, soltó: “Ganamos dos Superclasicos en seis meses”.