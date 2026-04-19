El posteo viral de Boca con una chicana a River después del triunfo en el Monumental: "En un papelito..."
Tras vencer 1-0 a River en el Monumental, Boca publicó un posteo con una clara chicana para el recibimiento de su rival.
Boca no dejó pasar la oportunidad y, tras el triunfo en el Superclásico, también jugó su partido en las redes sociales. La cuenta oficial del club publicó una imagen del festejo de Leandro Paredes con una frase que rápidamente se viralizó.
"En un papelito te escribí un poema", fue el mensaje elegido, acompañado por la foto del mediocampista haciendo el Topo Gigio. La referencia apuntó directamente al recibimiento que había preparado River en el Monumental, con una lluvia de toneladas de papelitos en las tribunas.
La fuerte gastada de la cuenta oficial de Boca a River
La chicana fue sutil pero efectiva y se sumó a la catarata de memes que circularon tras el partido. El triunfo además tuvo un valor especial para el Xeneize, ya que cortó una racha de cuatro años sin ganar en Núñez, algo que no lograba desde la Copa de la Liga Profesional 2022 cuando venció 1-0 con gol de Sebastián Villa.
Dentro del campo ya se había vivido un clima caliente, con cantitos dedicados al clásico rival. Luego, en el vestuario, el festejo siguió con música, risas y baile, en una celebración que incluyó a todo el plantel. Primero hubo cantitos en el campo de juego pidiendo “un minuto de silencio” y también “el que no salta, se fue a la B”.
La fiesta del plantel de Boca en el vestuario del Monumental
Miguel Merentiel fue uno de los que puso el ritmo en la intimidad del vestuario, mientras el grupo celebraba un triunfo clave que reafirma el gran momento del equipo. “¿Qué pasa con los turros?“, había dicho La Bestia a sus compañeros en medio de gritos y risas mezcladas. En el video se ve que estuvieron presentes tanto los que jugaron como los que no vienen concentrando como Edinson Cavani, Agustín Marchesín y Kevin Zenón. Todos juntos festejaron la victoria de Boca en el Superclásico.