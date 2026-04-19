El posteo viral de Boca con una chicana a River después del triunfo en el Monumental: "En un papelito..."

Tras vencer 1-0 a River en el Monumental, Boca publicó un posteo con una clara chicana para el recibimiento de su rival.

La victoria de Boca en el Monumental después de cuatro años no terminó en la cancha: siguió en redes con una cargada que no pasó desapercibida.

Boca no dejó pasar la oportunidad y, tras el triunfo en el Superclásico, también jugó su partido en las redes sociales. La cuenta oficial del club publicó una imagen del festejo de Leandro Paredes con una frase que rápidamente se viralizó.

"En un papelito te escribí un poema", fue el mensaje elegido, acompañado por la foto del mediocampista haciendo el Topo Gigio. La referencia apuntó directamente al recibimiento que había preparado River en el Monumental, con una lluvia de toneladas de papelitos en las tribunas.

La fuerte gastada de la cuenta oficial de Boca a River Posteo cuenta oficial de Boca

La chicana fue sutil pero efectiva y se sumó a la catarata de memes que circularon tras el partido. El triunfo además tuvo un valor especial para el Xeneize, ya que cortó una racha de cuatro años sin ganar en Núñez, algo que no lograba desde la Copa de la Liga Profesional 2022 cuando venció 1-0 con gol de Sebastián Villa.

Dentro del campo ya se había vivido un clima caliente, con cantitos dedicados al clásico rival. Luego, en el vestuario, el festejo siguió con música, risas y baile, en una celebración que incluyó a todo el plantel. Primero hubo cantitos en el campo de juego pidiendo “un minuto de silencio” y también “el que no salta, se fue a la B”.