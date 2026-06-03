Serna criticó a los jugadores de Boca y sorprendió al proponer un DT: "Es el primero que tiene que buscar"

Si bien ya no forma parte de la estructura, Serna sigue de cerca la actualidad de Boca y dejó definiciones fuertes sobre el futuro DT y los futbolistas.

Chicho Serna habló sin filtro sobre el futuro de Boca: pidió un DT con personalidad, eligió a su candidato y cuestionó a varios jugadores.

Mauricio Serna volvió a opinar sobre la actualidad de Boca y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión. El exintegrante del Consejo de Fútbol analizó la salida de Claudio Úbeda, cuestionó el rendimiento de algunos jugadores y hasta marcó cuál sería su principal candidato para asumir como entrenador.

En una entrevista con ESPN, el colombiano sostuvo que el próximo DT deberá tener una personalidad fuerte para afrontar el contexto actual del club. "Boca necesita un entrenador que llegue, que sea valiente, que tenga la personalidad suficiente para decir juegue Pedro, juegue Pablo y los otros a trabajar", expresó.

Chicho Serna reveló a qué DT iría a buscar para Boca Serna apuntó a Barros Schelotto como el gran candidato para dirigir a Boca Serna apuntó a Barros Schelotto como el gran candidato para dirigir a Boca ESPN

A la hora de mencionar nombres, Serna apuntó directamente a un viejo conocido de la casa. "Si hacemos un juego y los ponemos a todos sobre la mesa, ¿qué entrenador de nombre que pertenece al Mundo Boca puede ser? Guillermo, Palermo, Tevez... El primero a ir a buscar sería Guillermo", afirmó en referencia a Guillermo Barros Schelotto, actualmente al frente de Vélez.

Además, también destacó a Néstor Lorenzo, aunque reconoció que su situación es mucho más compleja por su compromiso con la selección de Colombia en el Mundial 2026. "A mí me gusta mucho, pero lo veo muy complicado", admitió sobre el entrenador que se encuentra disputando la Copa del Mundo.