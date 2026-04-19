Video: el tremendo recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca

Los hinchas de River presentes en el Monumental recibieron al equipo del Chacho Coudet bajo una lluvia de papelitos y mucho color en las tribunas.

La hinchada de River se lució con un recibimiento histórico en el Superclásico.

El Estadio Monumental se prepara para una verdadera fiesta: River recibirá a Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 en lo que será una nueva edición del Superclásico y que tendrá un escenario que estará colmado por más de 85 mil hinchas. Sin embargo, el foco no estará solo en lo que ocurra dentro del campo, ya que el ingreso del equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo un recibimiento fuera de lo común.

La Subcomisión del Hincha de River trabajó intensamente para montar un show impactante, cuyo dato más llamativo es la recolección de 40 toneladas de papel picado que fueron distribuidas en todas las tribunas (Sívori, Centenario, San Martín y Belgrano) para generar una imponente “lluvia blanca”, evocando las históricas jornadas del club en la década del 90.

Video: así fue el recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico El tremendo recibimiento de la hinchada de River en el Superclásico contra Boca X @SC_ESPN

Qué tuvo el recibimiento de los hinchas de River para el Superclásico contra Boca La lluvia de papeles: Con 40 mil kilos de papel, la idea de los fanáticos del Millonario fue que el campo de juego quede prácticamente cubierto al momento de la aparición de los jugadores. Además, superó ampliamente cualquier registro previo en el nuevo estadio.

El misterio de la bandera: Hace unos días se conoció la noticia de que habría un telón o bandera inédita que se desplegaría en la tribuna Sívori Alta. Esto se trato de un homenaje al Beto Alonso y su recordado gol en el Superclásico con la pelota naranja.

Mosaicos y tirantes: Las plateas y la popular tuvieron miles de banderas rojas y blancas, mientras que los clásicos tirantes rojos y blancos bajaron desde las tribunas superiores.

Globos y humo: Miles de globos y máquinas de humo con los colores del club completaron la escena visual. El operativo para el ingreso de los materiales comenzó varios días antes en el Monumental, con decenas de voluntarios organizando el pesaje y la distribución de las bolsas para asegurar que el lanzamiento sea coordinado y masivo en todas las tribunas. La logística, impulsada por la Subcomisión del Hincha de River, apuntaba a que el recibimiento tenga un impacto visual uniforme y contundente.

River recibimiento Superclásico River y un recibimiento histórico para el Superclásico contra Boca. X @RiverPlate