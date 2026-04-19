La decisión de último momento de Juan Román Riquelme para el Superclásico en el Monumental

El Superclásico de este domingo a las 17 en el Monumental no es uno más, y eso lo tienen claro en Boca . Por eso, la presencia o no de Juan Román Riquelme en la cancha de River era uno de los temas que más incertidumbre generaba en la previa.

Y lo cierto es que el enigmático en cuestión terminó de develarse a pocas horas de que comience a rodar la pelota. Finalmente, el presidente e ídolo xeneize dirá presente en Núñez para acompañar al equipo de Claudio Úbeda, un gesto fuerte y que no pasa desapercibido.

Claro, porque será la segunda vez que Román pise el Monumental en su rol de máxima autoridad. El único antecedente había sido en el empate 1-1 por la Copa de la Liga 2024, en lo que fue su única aparición oficial en ese escenario.

Riquelme estará en uno de los palcos del Monumental en el River-Boca.

Luego, optó por no ir en el cruce del Torneo Apertura 2025, cuando Boca cayó por 2-1 en un partido que terminó siendo determinante para la salida de Fernando Gago como entrenador, en un ciclo que ya venía desgastado desde mucho antes.

Durante la conferencia organizada por la Liga Profesional, el propio Riquelme había dejado su postura sobre el Superclásico: “Ojalá tengamos la suerte de disfrutar mucho. Se ve en todo el mundo, eso hace que sea el clásico más importante del mundo y esperemos que sea una fiesta. Es fútbol, que gane el que juegue mejor y que todos podamos ayudar”.

Ahora, esas palabras se complementan con su decisión. El mandamás estará en el Monumental y Boca tendrá a su principal referente institucional acompañando de cerca en un duelo que, como siempre, paraliza al país.