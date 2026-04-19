El compañero de Messi en Inter Miami al que expulsaron por un comentario racista

Yannick Bright, volante de Inter Miami, vio la roja sobre el final del partido tras discutir con un jugador de Colorado Rapids. Qué dice el informe arbitral.

La tarde que pintaba ideal el Inter Miami de Lionel Messi, que marcó dos goles y fue figura, terminó con un episodio que opacó el resultado y generó polémica en la MLS. En la victoria 3-2 ante Colorado Rapids, el equipo de Florida se quedó con diez jugadores en el epílogo del partido por la expulsión de Yannick Bright.

A los 88 minutos, y con el partido controlado para las Garzas, el mediocampista italiano reaccionó con bronca tras una amarilla a su compañero Telasco Segovia que consideró injusta. En ese contexto, fue a reclamarle al árbitro y protagonizó un cruce con Kosi Thompson, quien intentó meterse en el medio para frenar la discusión.

El motivo de la expulsión de Yannick Bright en Inter Miami-Colorado Rapids Tras algunos empujones y discusiones, el árbitro tomó la decisión de expulsarlo directamente a Bright y en el acta oficial describió el episodio como “lenguaje ofensivo, insultante y abusivo”. Además, Según se informó en la transmisión oficial, la sanción no fue por la protesta en sí, sino por la gravedad de sus dichos. “Tenemos el reporte oficial y ha sido echado por un comentario racial”, explicaron los relatores de Apple TV.

Yannick Bright, jugador de Inter Miami, vio la roja por un supuesto comentario racista a un rival. Yannick Bright, jugador de Inter Miami, vio la roja por un supuesto comentario racista a un rival. Video: @Intermiamicfhub

Tras el partido, el entrenador argentino Guillermo Hoyos, quien debutó en el banco del Inter Miami luego de la inesperada renuncia de Javier Mascherano, habló en conferencia de prensa y aseguró no estar al tanto de la situación: “Sinceramente no me percaté y me sorprendí. No estaba al tanto de una situación, no tengo ningún conocimiento sobre eso”.