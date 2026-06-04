"Leo Messi Way": la historia de la primera calle en Estados Unidos que lleva el nombre del astro argentino

La inauguración oficial de “Leo Messi Way” será el 13 de junio, todo un hito por tratarse de la primera calle en los Estados Unidos en llevar el nombre de Lionel Messi.

La idea de que por primera vez una calle en Estados Unidos tenga oficialmente el nomre de Leo Messi, fue gestada por Carolina Zokalski, artista argentina de 52 años vinculada al tango, con una trayectoria internacional que incluye Broadway, Carnegie Hall y Hollywood Bowl; quien ahora explora su costado emprendedor con un pintoresco rincón donde sirven gastronomía argentina. Nacida en Congreso, Capital Federal, y que reside en Norteamérica desde 1995, es la dueña de Patria Station Café, un auténtico café argentino y punto de encuentro de la comunidad local: “Muchos argentinos que vivimos en el exterior nos sentimos reflejados en la historia de Messi. Como muchos de nosotros, él construyó gran parte de su vida fuera de Argentina y está criando hijos nacidos en el exterior, pero nunca dejó de llevar a la Argentina en el corazón. Lo admiramos, lo seguimos y lo amamos porque representa a todos los argentinos que seguimos sintiéndonos profundamente argentinos sin importar dónde vivimos”, relata con emoción cuando contempla el cartel materializado con el nombre grabado del crack rosarino.

ofiLa inauguracióncial de “Leo Messi Way” será el 13 de junio, todo un hito por tratarse de la primera calle en los Estados Unidos en llevar el nombre de Lionel Messi. La ceremonia oficial, evento que se espera convoque a familias locales, fanáticos del fútbol, comunidades argentinas de distintos estados y medios nacionales e internacionales, contará con la presencia del Cónsul argentino Gerardo Díaz Bartolomé, y esperan, incluso, la presencia de Mikie Sherrill, la Gobernadora de New Jersey.

“No imaginé que iba a ser la primera y única calle en todo el país, pensé que podía tener una en Miami, pero cuando finalizamos los trámites nos dimos de que esta es la primera, y ojalá no sea la última, él se merece todo, una calle en cada barrio”, añade Carolina.

messi (1) Octavio Petrich/MDZ

Consultada acerca del procedimiento y de los pasos a seguir para lograr materializar la idea, Carolina explicó: “tuvimos que hacer gestiones protocolares acorde a las normas locales, uno no puede cambiar el nombre de una calle sin presentar un proyecto formal y que eso siga un proceso de rutina. En realidad, fui perseverante y también lo hice pensando que era una buena idea para este lugar puntual, por el impacto para el town, esta zona de Berkeley Heights es un pueblo y ahora la noticia está en China, Bangladesh, está teniendo una repercusión increíble, creo que para que todo prosperara ayudó mucho la cercanía con el Mundial y que indiscutiblemente es la estrella de la Copa. En verdad, estoy agradecida por el apoyo de la municipalidad y la intendenta local, hasta en el Comité había un brasilero que hizo fuerza para que esto pudiera progresar. Evidentemente el respeto y admiración por Messi trasciende toda cultura y apostamos a que este sea un lugar más de encuentro e intercambio que un sitio meramente comercial”.