La tremenda sentencia del DT interino de Inter Miami sobre Messi tras la renuncia de Mascherano

Inter Miami atraviesa un momento de reconfiguración tras la renuncia de Javier Mascherano como entrenador. Con el equipo en plena competencia en la MLS, la conducción quedó de manera interina en manos de Guillermo Hoyos , quien ya empezó a marcar su mirada sobre el plantel.

En ese escenario, uno de los focos principales sigue puesto en Lionel Messi , figura central del proyecto deportivo y referencia absoluta dentro del grupo. Su influencia, tanto en el juego como en la dinámica del equipo, continúa siendo determinante en cada presentación.

Lionel Messi volvió a ser determinante en Inter Miami en un contexto de cambios.

Tras la victoria por 3-2 ante Colorado Rapids , el nuevo entrenador dejó en claro su visión sobre el capitán argentino y su impacto en el funcionamiento colectivo.

Al momento de analizar el peso del rosarino, Guillermo Hoyos fue contundente y sintetizó su postura con una declaración que rápidamente tomó repercusión: “El mejor entrenador del mundo está adentro de la cancha”.

Fuertes declaraciones de Guillermo Hoyos en su primera conferencia de prensa Fuertes declaraciones de Guillermo Hoyos en su primera conferencia de prensa

La frase se da en un contexto particular, atravesado por versiones que vinculan la salida de Mascherano con la figura de Messi. Según la prensa estadounidense, la exigencia competitiva del capitán argentino influye de manera directa en la dinámica interna del plantel. "No es fácil manejar a Messi, que se mantiene extremadamente competitivo", señalaron desde el entorno periodístico cercano al club.

Versiones tras la salida de Javier Maschernao

La renuncia de Mascherano, comunicada por "motivos personales", generó múltiples interpretaciones. En Estados Unidos, algunos informes señalaron que la decisión se habría definido tras el empate ante New York Red Bulls, en un contexto de resultados adversos.

Incluso, trascendió que "la dinámica entre Messi y Mascherano los tenía manteniendo discusiones acaloradas", aunque también se aclaró que se trataba de intercambios habituales entre figuras de alto nivel. Sin confirmaciones oficiales, el club busca enfocarse en lo deportivo y recuperar estabilidad en la MLS.