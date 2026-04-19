River y Boca disputan una nueva edición del Superclásico en el Monumental: hora y cómo ver en vivo

El fútbol argentino se paralizará este domingo, cuando River reciba a Boca por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura , en la que será una nueva edición del Superclásico .

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Ambos equipos llegan a este encuentro en un buen momento, ya que arrastran sus respectivas buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas.

River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde que su nuevo director técnico Eduardo Coudet. Esto le permitió al “Millonario” ponerse segundo en la Zona B con 26 puntos, solo tres menos que el sorprendente Independiente Rivadavia.

Driussi festejo Sebastián Driussi festeja el tanto de la victoria de un River que jugó mal y ganó con lo justo. FotoBaires

En lo que respecta al plano internacional, River viene de ganarle con lo justo a Carabobo de Venezuela, para ponerse primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

Las grandes ausencias de River pasarán por el mediocampo, ya que no estarán disponibles ni Fausto Vera ni el colombiano Juan Fernando Quintero debido a sus respectivas lesiones, que fueron un esguince en el ligamento colateral medial y un problema muscular en el psoas.

¿Cómo llega Boca al Superclásico?

Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. Gracias a estos buenos resultados, el “Xeneize” pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

Boca vs Barcelona de Guayaquil Ecuador Copa Libertadores 2026 Adam Bareiro Boca viene de golear 3-0 a Barcelona de Ecuador. Fotobaires

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaban desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Interzonal – fecha 15

River – Boca

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Fuente: NA