Chicho Serna rompió el silencio y dio detalles sobre la ratificación de Úbeda como DT de Boca

Chicho Serna ya no forma parte de la estructura formal de Boca , pero mantiene una relación cercana con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme . El colombiano dejó el Consejo de Fútbol a mediados de 2025 junto a Raúl Cascini en un contexto delicado desde lo deportivo, aunque sigue vinculado al día a día del club y conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En la previa del Superclásico frente a River en el Estadio Monumental, Serna analizó el presente del equipo y destacó el buen momento que atraviesa el conjunto dirigido por Claudio Úbeda , haciendo especial énfasis en su consolidación como entrenador principal.

“Es cierto, yo creo que en ningún momento ni el presidente ( Juan Román Riquelme ) ni yo cuando estaba en mi cargo, estaba en el Consejo, nunca se nos pasó por la mente pensar en que Úbeda pudiese dirigir a Boca . Quien confió, quien lo ratificó y quien lo mantuvo en el puesto fue el presidente”, lanzó el Chicho respecto a la ratificación del Sifón tras la pérdida de Miguel Ángel Russo.

“Yo creo que el tiempo es lo más lindo que existe porque al final el tiempo va poniendo todo en su lugar. Este es un equipo de Claudio que encontró los jugadores que él necesitaba”, agregó. En el presente, Boca arrastra un invicto de doce partidos y llega al Superclásico en el mejor momento desde que Úbeda está en el banco de suplentes.

Por último, a la hora de analizar el desempeño de Úbeda como entrenador del cuadro de la Ribera, Serna destacó varios aspectos del Sifón: “Claudio es un buen trabajador. Tuvo la valentía de agarrar y ser el número 1, cuando era el 2”, concluyó.