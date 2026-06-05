Video: el brutal accidente de Isack Hadjar en la FP1 del GP de Mónaco

La actividad de la Fórmula 1 en las calles de Montecarlo tuvo un comienzo accidentado durante la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco . Cuando todavía restaba una parte importante de la sesión, Isack Hadjar protagonizó el primer incidente de consideración del fin de semana al perder el control de su monoplaza en uno de los sectores más complejos del trazado urbano.

El joven piloto francés venía completando sus primeras vueltas de adaptación cuando un exceso de velocidad o una mínima pérdida de adherencia resultaron suficientes para dejarlo sin margen de corrección. Como suele ocurrir en el GP de Mónaco , donde los muros están a escasos centímetros de la pista, cualquier error se paga caro.

Tras despistarse, el auto impactó contra las defensas y sufrió daños significativos en distintos sectores de la carrocería. El golpe obligó a las autoridades a neutralizar momentáneamente la sesión mientras los comisarios retiraban el vehículo y limpiaban la zona afectada del circuito.

La preocupación inicial pasó rápidamente al box del equipo, donde los mecánicos comenzaron a evaluar el alcance de las roturas. El objetivo será recuperar el monoplaza a tiempo para la segunda práctica libre, una instancia clave para recopilar información y ajustar la puesta a punto de cara a la clasificación.

A pesar de la violencia del impacto, Hadjar no sufrió lesiones y pudo salir del auto sin asistencia médica. El francés regresó caminando al paddock, mientras su equipo trabaja contrarreloj para que pueda volver a pista y dejar atrás un arranque de fin de semana que estuvo lejos de lo esperado.