Ancelotti tomó una tajante decisión con Neymar que preocupa en Brasil

A una semana del inicio del Mundial, Carlo Ancelotti tomó una tajante medida con el astro brasileño que encendió las alarmas en la Canarinha.

Brasil recibió una noticia que genera preocupación a pocos días del inicio del Mundial 2026. Neymar no formará parte de la delegación que viajará a Cleveland para disputar el amistoso frente a Egipto y permanecerá en Nueva Jersey con el objetivo de continuar su recuperación física. La CBF informó que el delantero seguirá bajo tratamiento fisioterapéutico mientras intensifica los trabajos específicos para dejar atrás la lesión.

Ancelotti decidió que Neymar no viaje a Cleveland para el amistoso contra Egipto La principal figura de la convocatoria de Carlo Ancelotti arrastra una molestia en el gemelo derecho desde el pasado 17 de mayo, cuando sufrió un problema muscular durante un encuentro del Brasileirao con Santos. Aunque en un primer momento la lesión fue considerada de baja gravedad, los estudios posteriores realizados por el cuerpo médico de la selección revelaron un desgarro de grado II que demandaría varias semanas de recuperación.

A raíz de ese diagnóstico, Neymar quedó automáticamente descartado para el amistoso de este sábado. De hecho, tampoco pudo participar del contundente triunfo por 6-2 sobre Panamá disputado el pasado fin de semana en el Maracaná, encuentro que siguió desde el banco de suplentes mientras continuaba con su puesta a punto.

Neymar Ancelotti decidió que Neymar no viaje a Cleveland para el amistoso contra Egipto. EFE

La evolución del atacante es seguida día a día por el cuerpo técnico brasileño, que evita asumir riesgos innecesarios en la antesala de la Copa del Mundo. Desde que se sumó a la concentración de la Verdeamarela, el futbolista realizó la mayor parte de sus entrenamientos en el gimnasio y apenas llevó adelante ejercicios de baja intensidad sobre el césped.