Sin Neymar, pero con un Vinícius inspirado, Brasil goleó 6-2 a Panamá en su despedida del Maracaná
Sin Neymar y con varios cambios en el segundo tiempo, la Brasil de Carlo Ancelotti mostró todo su poder ofensivo y se despidió de su gente con una goleada.
La selección de Brasil se floreó este domingo en el estadio Maracaná y derrotó 6-2 a Panamá en su último amistoso como local antes del Mundial 2026. Sin el lesionado Neymar, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti tuvo a Vinícius Junior como gran figura y confirmó su candidatura con una actuación contundente ante más de 72 mil espectadores.
La Canarinha golpeó desde el arranque. Apenas al minuto de juego, Vinicius aprovechó una recuperación de Casemiro, encaró a pura velocidad y definió con un potente remate para el 1-0. Sin embargo, Panamá sorprendió y llegó al empate gracias a un tiro libre de Amir Murillo que se desvió en Matheus Cunha y dejó sin reacción a Alisson.
El golazo de Vinicius Jr ante Panamá
Lejos de desordenarse, Brasil volvió a tomar el control del encuentro y recuperó la ventaja antes del descanso. Vinicius volvió a ser decisivo con un centro preciso para Casemiro, que conectó de cabeza y marcó el 2-1 que le devolvió la tranquilidad al conjunto local.
Asistencia de Vinicius y gol de Casemiro
En el complemento, Ancelotti revolucionó el equipo con diez modificaciones y la respuesta fue inmediata. Rayan, Lucas Paquetá e Igor Thiago anotaron tres goles en apenas diez minutos para sentenciar la historia y exhibir la enorme profundidad del plantel brasileño.
El sexto gol de Brasil ante Panamá
Sobre el cierre, Danilo Santos firmó una gran definición para el sexto tanto de la noche, mientras que Carlos Harvey descontó para Panamá cuando el resultado ya estaba definido. Así, Brasil cerró su despedida del Maracaná con una goleada que ilusiona a todo un país con el hexacampeonato mundial.