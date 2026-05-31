Sin Neymar, pero con un Vinícius inspirado, Brasil goleó 6-2 a Panamá en su despedida del Maracaná

Sin Neymar y con varios cambios en el segundo tiempo, la Brasil de Carlo Ancelotti mostró todo su poder ofensivo y se despidió de su gente con una goleada.

Vinicius lideró la fiesta de Brasil en su última función en el Maracaná rumbo al Mundial.

La selección de Brasil se floreó este domingo en el estadio Maracaná y derrotó 6-2 a Panamá en su último amistoso como local antes del Mundial 2026. Sin el lesionado Neymar, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti tuvo a Vinícius Junior como gran figura y confirmó su candidatura con una actuación contundente ante más de 72 mil espectadores.

La Canarinha golpeó desde el arranque. Apenas al minuto de juego, Vinicius aprovechó una recuperación de Casemiro, encaró a pura velocidad y definió con un potente remate para el 1-0. Sin embargo, Panamá sorprendió y llegó al empate gracias a un tiro libre de Amir Murillo que se desvió en Matheus Cunha y dejó sin reacción a Alisson.

El golazo de Vinicius Jr ante Panamá El golazo de Vinicius al minuto de juego El golazo de Vinicius al minuto de juego TV Globo

Lejos de desordenarse, Brasil volvió a tomar el control del encuentro y recuperó la ventaja antes del descanso. Vinicius volvió a ser decisivo con un centro preciso para Casemiro, que conectó de cabeza y marcó el 2-1 que le devolvió la tranquilidad al conjunto local.

Asistencia de Vinicius y gol de Casemiro Embed GOL CONFIRMADO!E AINDA ROLOU UM SIX SEVEN PRA DELÍRIO DA CRIANÇADA! VAAAAAAMOOOOOO BRASIL! #CopaNaGlobo #AGenteJogaJunto #FutebolNaGlobo pic.twitter.com/9lBNnbN46W — TV Globo (@tvglobo) May 31, 2026 En el complemento, Ancelotti revolucionó el equipo con diez modificaciones y la respuesta fue inmediata. Rayan, Lucas Paquetá e Igor Thiago anotaron tres goles en apenas diez minutos para sentenciar la historia y exhibir la enorme profundidad del plantel brasileño.