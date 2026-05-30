Aguas turquesas y piscinas naturales: la playa poco conocida en Brasil que es ideal para una escapada

Los lugares paradisíacos son perfectos para descansar rodeados de rincones mágicos. Pero no es necesario viajar hasta el Caribe para apreciar playas de arenas blancas y aguas turquesas, sino que Brasil cuenta con una amplia costa y lugares que pocos conocen.

Una playa con un gran encanto caribeño es Praia do Juliao. El lugar destaca por su atmósfera secreta y su perfecta combinación de naturaleza salvaje con aguas calmas. A diferencia de otras playas de la zona, no se ve desde la carretera y se mantiene como un refugio que solo los más exploradores pueden encontrar.

La playa cuenta con una piscina natural escondida que al casi no tener olas, es ideal para flotar, nadar relajadamente o hacer Stand Up Paddle. Pero para llegar tenés que caminar unos 200 metros por un caminito peatonal rodeado de vegetación, lo que es ideal para desconectar y aprovechar para admirar toda la vegetación del lugar.

La Praia do Juliao es ideal para hacer snorkel gracias a sus rocas sumergidas y piscinas naturales.

Asimismo, los extremos están rodeados de rocas gigantes volcánicas que parecen las “custodias” de la playa. Ellas crean un paisaje visualmente imponente pero también piscinas más pequeñas para quienes desean hacer esnórquel y observar de cerca los cientos de peces de colores, estrellas de mar y tortugas marinas.

Comodidas cerca de la playa

En la playa se encuentra un restaurante popular que ofrece una carta variada y con abundantes platillos llenos de mariscos. También cuentan con servicio de playa con reposeras y sombrillas para protegerse del sol.

Praia do Juliao Guia Cidade 360 La Praia do Julião está ubicada en Ilhabela, São Paulo. Shutterstock

Consejo para los viajeros

Sin embargo, el lugar se encuentra repleto de insectos que pican y causan comezón. Por eso es importante llevar un repelente para usarlo constantemente.