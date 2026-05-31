La fuerte confesión del árbitro Wilmar Roldán sobre la Bombonera tras dirigir la eliminación de Boca

La eliminación de Boca en la fase de grupos de la Libertadores aún genera repercusiones y una declaración del juez volvió a ponerlo en el centro de la escena.

Wilmar Roldán volvió a hablar de Boca y una de sus respuestas generó repercusión entre los hinchas.

Wilmar Roldán rompió el silencio pocos días después del partido que dejó a Boca sin chances de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El árbitro colombiano participó de un ping-pong de preguntas y respuestas en el que sorprendió al elegir a La Bombonera como el estadio con más presión de Sudamérica.

"Bueno, vengo de él: el estadio con más presión es la Bombonera", respondió el juez, que dirigió la caída por 1-0 del Xeneize ante Universidad Católica. Sus palabras no pasaron inadvertidas entre los hinchas, que todavía cuestionan algunas decisiones arbitrales de aquella noche.

Más allá de la polémica reciente, Roldán también destacó la historia de Boca al ser consultado sobre los partidos más importantes de su carrera. Incluso eligió una final de Copa Libertadores por encima de un Mundial y recordó especialmente la definición de 2012 entre el conjunto argentino y Corinthians en el Pacaembú.

El árbitro colombiano elogió a la Bombonera, pero su historial con Boca sigue generando polémica Wilmar Roldán hizo un ping pong con ESPN Wilmar Roldán hizo un ping pong con ESPN ESPN

Sin embargo, la relación entre el árbitro colombiano y Boca acumula varios antecedentes conflictivos. Uno de los más recordados ocurrió en la semifinal de la Libertadores 2016 ante Independiente del Valle, cuando no convalidó un gol que parecía legítimo y que hubiera significado el 2-0 para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.