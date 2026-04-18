Con una sorpresiva ausencia, Úbeda dio a conocer la lista de convocados en Boca para el Superclásico

Claudio Úbeda presentó este sábado por la mañana la lista de los futbolistas que viajarán a Núñez para disputar el clásico con River.

Faltan un día para el partido más apasionante del fútbol argentino: el Superclásico. Este domingo a las 17:00 en el Monumental, River y Boca se verán las caras en una nueva edición de uno de los clásicos más picantes y atractivos del mundo del fútbol.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega a este compromiso en alza luego de golear 3-0 a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de de grupos de la Copa Libertadores. Por su parte, el Millonario también llega bien parado, ya que además de estar clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura, el pasado miércoles venció a Carabobo y sumó su primer triunfo en la Sudamericana.

La ausencia en la lista de convocados en Boca A falta de un día para el choque en Núñez, Sifón definió la lista de convocados para el Superclásico frente a River y hubo una ausencia que llamó la atención en los hinchas. Además de las bajas por lesión de Agustín Marchesín, Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios, a estas ausencias se sumó la de Kevin Zenón.

kevin zenon Kevin Zenón quedó afuera del Superclásico por decisión de Úbeda. Instagram @kevinzenon

La decisión de Úbeda fue pura y exclusivamente por decisión táctica y de esta manera, el exfutbolista de Unión de Santa Fe no estará presente en el Monumental. Además, los otros dos jugadores que no están en la nómina son Lucas Janson y Agustín Martegani.