La sorpresiva decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca en la antesala del Superclásico

A menos de 48 horas para visitar a River, Claudio Úbeda cambió la planificación para apoyarse en un método especial que le dio grandes frutos como DT xeneize.

Úbeda tiene un plan de cara a la visita al Monumental.

En la previa de un nuevo Superclásico, en Boca ya se vive un clima especial. El equipo de Claudio Úbeda visitará este domingo a River en el Monumental con un objetivo doble: sostener su racha positiva y quedarse con un partido que siempre marca el pulso del semestre.

Tras el irregular arranque de año, el Xeneize lleva 12 partidos sin perder y el Sifón logró revertir un contexto que venía cargado de críticas. Aliviado y con un poco más de espalda, el DT tomó una decisión que redita viejas el pasado reciente, más precisamente a la recta final de 2025.

Replica un método certero: Claudio Úbeda y la concentración previa al Superclásico Aquella vez, Boca encadenó triunfos determinantes que le permitieron meterse en la Copa Libertadores, con el recordado triunfo 2-0 ante el Millonario en la Bombonera por el Torneo Clausura.

Claudio Úbeda Boca El Boca de Úbeda llega en alza al Monumental: 12 partidos sin perder y con puntaje perfecto en la Libertadores. Prensa Boca Juniors

Ahora, Úbeda decidió replicar ese método: el plantel xeneize quedará concentrado desde este mismo viernes por la noche. Sí, 48 horas antes del Superclásico. Una medida poco habitual, pero que el entrenador considera clave para mantener el enfoque total.