La sorpresiva decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca en la antesala del Superclásico
A menos de 48 horas para visitar a River, Claudio Úbeda cambió la planificación para apoyarse en un método especial que le dio grandes frutos como DT xeneize.
En la previa de un nuevo Superclásico, en Boca ya se vive un clima especial. El equipo de Claudio Úbeda visitará este domingo a River en el Monumental con un objetivo doble: sostener su racha positiva y quedarse con un partido que siempre marca el pulso del semestre.
Tras el irregular arranque de año, el Xeneize lleva 12 partidos sin perder y el Sifón logró revertir un contexto que venía cargado de críticas. Aliviado y con un poco más de espalda, el DT tomó una decisión que redita viejas el pasado reciente, más precisamente a la recta final de 2025.
Replica un método certero: Claudio Úbeda y la concentración previa al Superclásico
Aquella vez, Boca encadenó triunfos determinantes que le permitieron meterse en la Copa Libertadores, con el recordado triunfo 2-0 ante el Millonario en la Bombonera por el Torneo Clausura.
Ahora, Úbeda decidió replicar ese método: el plantel xeneize quedará concentrado desde este mismo viernes por la noche. Sí, 48 horas antes del Superclásico. Una medida poco habitual, pero que el entrenador considera clave para mantener el enfoque total.
Tras dar a conocer la lista, los elegidos quedarán concentrados hasta el domingo a las 17, cuando el árbitro Darío Herrera marque el pitazo inicial en el Monumental. La intención del técnico de Boca es clara: grupo unido y cero distracciones en la antesala de un partido que puede revalidar la levantada y dar un envión todavía más grande.