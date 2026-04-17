La tajante sentencia de Pep Guardiola a horas de la "final anticipada" entre Manchester City y Arsenal: "Si perdemos..."

La lucha por el título de la Premier League entró en la recta final y está que arde. En ese sentido, este fin de semana se jugará un duelo trascendental que paraliza a Inglaterra: el Manchester City de Pep Guardiola recibirá al Arsenal por la fecha 33.

Con pocas jornadas por delante, el equipo de Mikel Arteta lidera el certamen con 70 puntos, seis más que los Citizens, que suman 64 pero tienen un partido pendiente. Por eso, el cruce de este domingo a las 12:30 (hora argentina) en el Etihad Stadium se vive como una final anticipada .

En conferencia de prensa, Guardiola no anduvo con titubeos y fue tan claro como contundente: “Si perdemos, se acabó”. Sin dudas, una frase que grafica el clima y la envergadura del match de la liga inglesa.

El Manchester City viene de ganar la Carabao Cup y Guardiola se convirtió en el 2° DT más laureado de la historia con 40 títulos.

Pero lejos de esquivar la presión, el exentrenador del Barcelona asumió el desafío y se mostró optimista. “Seis puntos no es poca diferencia, pero tenemos posibilidades de lograrlo. Ahora depende de nuestro comportamiento, y todo se decidirá”, apuntó.

El problema para el City no es solo este partido. El calendario que le queda hasta el cierre es exigente y no da respiro. “Nuestro calendario es terrible, diría yo: Everton fuera de casa, Bournemouth fuera de casa, Aston Villa el último partido en casa…”, detalló Pep. “Hay que rozar un nivel altísimo para ganarle a este rival”, subrayó a lo último, sabiendo que su equipo no tiene margen de error.