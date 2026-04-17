La llamativa (y fuerte) decisión que habría tomado el Chelsea con Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho cumple un papel secundario desde que llegó al Chelsea y eso podría decantar en una sorpresiva medida a corto plazo. Los detalles.

La historia de Alejandro Garnacho en Inglaterra vuelve a estar comprometida. A menos de un año de su llegada, su etapa como jugador del Chelsea podría estar mucho más cerca de un cierre prematuro de lo que cualquiera imaginaba.

Tras su salida conflictiva del Manchester United a mediados de 2025, el extremo desembarcó en el club de Londres, que apostó fuerte por él haciendo una inversión de 40 millones de libras, con la intención de cambiar de aire y sumar protagonismo. Sin embargo, ese objetivo nunca terminó de cumplirse.

El Chelsea estaría considerando desprenderse de Alejando Garnacho a mitad de año Garnacho lleva disputados 38 partidos en los Blues: metió ocho goles y dio cuatro asistencias. Aun así, nunca logró adueñarse de un lugar en el once titular y en suelo británico ya hablan de una posible salida en el próximo mercado de pases. La situación se complejiza todavía más por la mirada del entrenador, Liam Rosenior, que suele utilizarlo mayormente como recambio y le da pocas chances.

Liam Rosenior y Alejandro Garnacho en Chelsea 0-3 PSG por la Champions. Liam Rosenior y Alejandro Garnacho en Chelsea 0-3 PSG por los octavos de final Champions. Foto: EFE

En paralelo, su presente en la Selección argentina también se vio afectado y hoy está lejos del radar de Lionel Scaloni, a tal punto de que ni siquiera pelea por un lugar en la lista de 26 jugadores que irán al Mundial.