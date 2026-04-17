Tras el quiebre entre River y la AFA, Di Carlo se reencontró con Chiqui Tapia: qué se dijeron

Hace poco más de un mes, a principios de marzo, River Plate tomó la tajante decisión de retirarse de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA. Lo anunció mediante un comunicado en el que expresaba su malestar con los manejos del máximo ente en la Liga Profesional en el último tiempo.

Esta medida generó mucho impacto y también cortocircuitos con Claudio Tapia, que cuando fue consultado al respecto, tomó una postura socarrona y minimizó el hecho. Este viernes, en la previa del Superclásico del domingo y 43 días después del mencionado quiebre, Stéfano Di Carlo se reencontró por primera vez de manera pública con el mandamás del fútbol argentino.

Stéfano Di Carlo se reencontró con Chiqui Tapia en conferencia de prensa Stéfano Di Carlo se reencontró con Chiqui Tapia en conferencia de prensa El cónclave se dio en el marco de la conferencia de prensa protocolar que exige la LPF antes de cada clásico. Luego de que hablaran Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, apareció el Chiqui para dar un breve discurso y luego invitó a los presidentes de ambos clubes a que se sentaran a la mesa a dar declaraciones.

Di Carlo fue el primero en tomar la palabra y comenzó con un saludo formal: "Quiero agradecer a los presentes, al presidente, a mi par de Boca Juniors (Juan Román Riquelme) y...". Pero antes de que pudiera continuar, el propio Tapia lo interrumpió con un chiste: "¿A cuál de los dos (presidentes), a mí o a él...?", lo que generó una risa del dirigente millonario. "A los dos...", respondió con una sonrisa cómplice.