¿Cómo se juega un Superclásico después de ganar un Mundial? Así lo viven Gonzalo Montiel y Leandro Paredes

En la previa del Superclásico, Montiel y Paredes hablaron de la motivación que se encuentra luego de haber alcanzado juntos la gloria máxima con la Selección.

Este domingo desde las 17 horas se jugará en el Monumental una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. River Plate recibirá a Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura, en un prometedor duelo entre dos equipos que llegan en un gran momento y que tendrá campeones del mundo de los dos lados.

Dos de ellos, Gonzalo Montiel en el Millonario y Leandro Pareces en el Xeneize, se vieron las caras este viernes en la previa para brindar la conferencia de prensa protocolar que exige la Liga Profesional. En la misma, les preguntaron cómo se motivan para jugar un duelo de estas características después de haber tocado el cielo en Qatar 2022, en donde ambos convirtieron un penal en la tanda de la final.

Montiel y Paredes palpitaron el Superclásico Montiel y Paredes palpitaron el Superclásico "Es como la vida misma. Esto sigue. Tengo el deseo de seguir ganando cosas, seguir ganando partidos. Soy muy competitivo, no me gusta perder a nada y tengo el deseo de seguir ganando más títulos", indicó Cachete al respecto, dejando en claro que pese a haber conseguido el premio máximo al que puede aspirar un futbolista, quiere seguir yendo por más.

Lean se mantuvo en la misma sintonía: "De mi parte igual. Cuando nos tocó ganar la Copa del Mundo, esa sensación sólo se puede volver a vivir si seguís ganando cosas importantes y ese es el deseo, conseguir y competir por cosas importantes. Por algo volví al club, me movilizaba volver a tener esta sensación. Es uno de los partidos más importantes de nuestras carreras", remarcó.