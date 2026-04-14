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En la previa del Superclásico, Boca ganó, gustó y goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa

Boca se impuso con autoridad en la Bombonera sobre Barcelona de Guayaquil gracias a los goles de Di Lollo al minuto 39, Ascacíbar a los 81' y Herrera a los 94'.

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Boca goleó a Barcelona de Guayaquil en la Bombonera.

Boca goleó a Barcelona de Guayaquil en la Bombonera.

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Por la fecha 2 del Grupo D, el grupo de la muerte, de la Copa Libertadores 2026, y en la previa del Superclásico, Boca Juniors, que venía de ganar 2-1 en el debut contra Universidad Católica en Chile, goleó 3-0 en la Bombonera a Barcelona de Ecuador y sumó su segundo triunfo en el certamen.

Lautaro Di Lollo abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo. Ya en el complemento, Santiago Ascacíbar, que estaba haciendo un gran partido y al que ya le habían anulado un gol unos momento antes, amplió la ventaja a los 81'. Y sobre el final, Ander Herrera selló la goleada en el descuento, en lo que fue su primer tanto con la camiseta azul y oro.

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El gol de Di Lollo para el 1-0 de Boca

El gol de Di Lollo para el 1-0 de Boca

El gol de Ascacíbar para el 2-0 de Boca

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El gol de Ander Herrera para el 3-0 de Boca

El gol de Ander Herrera para el 3-0 de Boca

El minuto a minuto de Boca Juniors - Barcelona de Guayaquil

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