En la previa del Superclásico, Boca ganó, gustó y goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa
Boca se impuso con autoridad en la Bombonera sobre Barcelona de Guayaquil gracias a los goles de Di Lollo al minuto 39, Ascacíbar a los 81' y Herrera a los 94'.
Por la fecha 2 del Grupo D, el grupo de la muerte, de la Copa Libertadores 2026, y en la previa del Superclásico, Boca Juniors, que venía de ganar 2-1 en el debut contra Universidad Católica en Chile, goleó 3-0 en la Bombonera a Barcelona de Ecuador y sumó su segundo triunfo en el certamen.
Lautaro Di Lollo abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo. Ya en el complemento, Santiago Ascacíbar, que estaba haciendo un gran partido y al que ya le habían anulado un gol unos momento antes, amplió la ventaja a los 81'. Y sobre el final, Ander Herrera selló la goleada en el descuento, en lo que fue su primer tanto con la camiseta azul y oro.
Noticia en construcción...