En la previa del Superclásico, Boca ganó, gustó y goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa

Lautaro Di Lollo abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo. Ya en el complemento, Santiago Ascacíbar, que estaba haciendo un gran partido y al que ya le habían anulado un gol unos momento antes, amplió la ventaja a los 81'. Y sobre el final, Ander Herrera selló la goleada en el descuento, en lo que fue su primer tanto con la camiseta azul y oro.