Homenaje, aplausos y silbidos: así fue el regreso del Pipa Benedetto a la Bombonera

Darío Benedetto volvió a La Boca con Barcelona de Ecuador a casi 2 años de su salida. Recibió una placa, algunos hinchas lo aplaudieron y otros lo repudiaron.

El Pipa Benedetto volvió a la Bombonera a casi dos años de su salida de Boca.

Si hay un delantero que dejó una huella en Boca Juniors en los últimos años, para bien y/o para mal, ese es Darío Benedetto. De ser el gran goleador del equipo durante su primera etapa entre 2016 y 2019, pasó a tener un deslucido y muy problemático segundo paso entre 2022 y 2024, del que se terminó yendo mal.

A casi dos años de su conflictiva salida, este martes volvió a visitar la Bombonera con Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores, y su presencia en el estadio generó reacciones encontradas por parte de los hinchas, que fueron desde el reconocimiento por parte de algunos, el repudio de otros y la indiferencia del resto.

Boca reconoció a Darío Benedetto en la previa Boca le entregó una placa a Darío Benedetto En la previa del encuentro, el club le hizo un homenaje y el Chelo Delgado le entregó al Pipa una camiseta actual enmarcada con el número 9 y su nombre. Mientras se daba esta secuencia, la voz del estadio repasaba sus números en el Xeneize (172 partidos jugados, 71 goles convertidos y 19 asistencias repartidas) y algunos fanáticos en las gradas rompieron en aplausos.

Ya cuando había ingresado al campo para hacer la entrada en calor, parte del público le había mostrado gestos de aprobación. Benedetto fue titular y jugó más de una hora, aunque no tuvo mucho protagonismo y no generó demasiado peligro en el área de Boca, con apenas un tiro a puerta mientras estuvo en cancha.