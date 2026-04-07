En su regreso a la Copa, Boca venció 2-1 a Universidad Católica con goles de Paredes y Bareiro

El elenco azul y oro se quedó con una victoria importantísima en un grupo muy difícil gracias a los goles de Leandro Paredes en el primer tiempo y Adam Bareiro en el segundo. Cerca del final, Juan Díaz marcó el descuento para los Cruzados.

El cuadro de la Ribera abrió el marcador en su primera llegada de peligro, a los 16 minutos, cuando el Leandro Paredes capturó una pelota suelta al borde del área y sacó un gran remate, que entró bajo y rasante por el palo derecho del arquero Vicente Bernedo.

A los 33', un pase bombeado de Lean con la cara externa del pie derecho habilitó el desmarque del mediocampista Santiago Ascacíbar, que controló con el pecho a la carrera y sacó un disparo de volea con la zurda, que Bernedo despejó sobre el primer palo. Luego de una larga jugada asociativa de Boca , en el primer minuto de descuento, el lateral Lautaro Blanco puso un centro rasante al primer palo para el delantero Adam Bareiro, que no tuvo puntería en su remate.

La primera llegada de la segunda mitad fue de la visita, en el primer minuto, cuando un pase filtrado por izquierda del volante Milton Delgado dejó al defensor Ayrton Costa mano a mano para que pique la pelota por encima del achique del arquero rival, aunque el defensor Branco Apuero pudo rechazar sobre la línea.

El local no tuvo llegadas hasta los 54', con un desborde por derecha del extremo Clemente Montes y centro al segundo palo para el cabezazo del delantero Justo Giani, cuyo disparo se hubiera metido por el ángulo izquierdo de no ser por un buen manotazo del arquero Leandro Brey.

El gol de Bareiro para el 2-0 de Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041698961681989654?s=20&partner=&hide_thread=false ¡BAREIRO PARA EL SEGUNDO! Aranda armó un jugadón y Blanco asistió al paraguayo para que marque el 2-0 de Boca ante la U Católica.



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A los 16 minutos, tras una nueva pelota filtrada de Paredes, el volante Tomás Aranda se adentró por el costado izquierdo del área y sacó un disparo con efecto, que se cerró cerca del caño izquierdo de Bernedo.

El segundo gol de la noche llegó en 64 minutos, con una buena jugada individual de Aranda que con un taco permitió el desborde por izquierda de Blanco, que puso un centro rasante al segundo palo para la llegada de Bareiro, quien solo tuvo que empujar la pelota contra la red con un disparo de primera.

Juan Díaz marcó el descuento para Universidad Católica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041702734869483597?s=20&partner=&hide_thread=false DESCONTÓ LA UNIVERSIDAD CATÓLICA: Juan Ignacio Díaz aprovechó el rebote de Brey y marcó el 1-2 ante Boca sobre el cierre.



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A los 71', un remate desde el borde izquierdo del área del volante Jhojan Valencia, luego de una efectiva presión alta, se fue cerca del poste izquierdo de Brey. El descuento llegó a los 82', cuando Giani pudo puntear la pelota ante un defectuoso intento de cortar con los puños de arquero del Xeneize y dejó la pelota suelta dentro del área para el remate de Juan Díaz, que puso el 2-1.

Con el triunfo, el equipo que dirige Claudio Úbeda lidera el Grupo D con 3 unidades. En la próxima fecha, Boca será local de Barcelona de Ecuador, el martes 14 de abril a las 21:00, mientras que Universidad Católica deberá visitar al Cruzeiro de Brasil, el miércoles 15 a partir de las 19:00.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Universidad Católica - Boca