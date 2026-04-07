El fuerte encontronazo y las polémicas en el primer tiempo de Boca contra Universidad Católica

Boca Juniors volvió a la Copa Libertadores después de ausentarse de las últimas dos ediciones. Y su regreso se dio con todos los condimentos que la historia del certamen manda, con momentos de tensión, entradas fuertes y polémicas varias en apenas los primeros 45 minutos de su duelo contra la Universidad Católica en Chile .

Es que en el primer tiempo hubo dos entradas muy fuertes que podrían haber sido merecedoras de expulsión (al menos así lo reclamaron los equipos), una por lado, y ambas involucraron a Marcelo Weigandt como infractor y como receptor, respectivamente. La primera de ellas, incluso, desembocó en un picante "tole tole" entre los jugadores de las dos escuadras.