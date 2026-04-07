El fuerte encontronazo y las polémicas en el primer tiempo de Boca contra Universidad Católica
El encuentro entre Boca y Universidad Católica tuvo un comienzo muy caliente, con momentos de tensión y decisiones arbitrales discutibles.
Boca Juniors volvió a la Copa Libertadores después de ausentarse de las últimas dos ediciones. Y su regreso se dio con todos los condimentos que la historia del certamen manda, con momentos de tensión, entradas fuertes y polémicas varias en apenas los primeros 45 minutos de su duelo contra la Universidad Católica en Chile.
Es que en el primer tiempo hubo dos entradas muy fuertes que podrían haber sido merecedoras de expulsión (al menos así lo reclamaron los equipos), una por lado, y ambas involucraron a Marcelo Weigandt como infractor y como receptor, respectivamente. La primera de ellas, incluso, desembocó en un picante "tole tole" entre los jugadores de las dos escuadras.
La fuerte entrada del Chelo Weigandt a Justo Giani
El encontronazo entre jugadores de Boca y Universidad Católica
La dura falta de Jhojan Valencia a Wiegandt
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