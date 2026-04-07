El jugador que se fue mal de Boca y deberá pagarle al club 800.000 dólares tras perder un juicio

La Justicia falló a favor de Boca en una causa que mantenía abierta con un exfutbolista del plantel que tuvo una salida conflictiva años atrás.

En el último tiempo, muchos jugadores se han marchado mal de Boca Juniors, ya sea por peleas que mantuvieron con la dirigencia, distintos cuerpos técnicos, la hinchada o, en algunos casos, con varios de estos a la vez. Uno de los casos recientes más resonantes es sin duda el de Agustín Almendra.

El volante de 26 años, hoy en el Necaxa de México tras su gran paso por Racing, surgió de las inferiores xeneizes y tuvo su debut profesional en 2018. En febrero de 2022 tuvo un fuerte altercado durante un entrenamiento con Sebastián Battaglia, DT por aquel entonces, y no volvió jamás a jugar en el primer equipo, hasta que en 2023 se marchó a la Academia.

Almendra Almendra se fue de Boca en 2023. @BocaJrsOficial Pero el mediocampista no se fue solamente mal con el entrenador, sino que también quedó marcado por la hinchada azul y oro y terminó también con un conflicto económico con la dirigencia. Es que en 2019 le habían dado un préstamo de 500.000 dólares para comprar una vivienda, pero tras su salida del club jamás lo devolvió.

Por esta razón, desde Brandsen 805 le abrieron un juicio, que tuvo su primer fallo en noviembre del año pasado en favor de la institución boquense. En las últimas horas, la Justicia lo ratificó, por lo que Almendra se verá obligado a pagar al cuadro de la Ribera unos US$ 769 mil, monto al que se le sumarán intereses y rondará los 800 mil.