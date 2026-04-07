La advertencia de Gary Medel, referente de la Universidad Católica, a horas de enfrentar a Boca

Gary Medel, uno de los referentes de los Cruzados, palpitó el choque frente al Xeneize por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Gary Medel habló en la previa del choque entre la Universidad Católica y Boca por la Copa Libertadores.

Llegó el día del debut de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize de Claudio Úbeda hará su estreno en el certamen internacional visitando este martes a las 21:30 (hora de Argentina) a la Universidad Católica de Chile que tiene como gran protagonista dentro de su plantel a Gary Medel.

El mediocampista de 38 años y con pasado en el cuadro de la Ribera (tuvo dos etapas, una entre 2009 y 2011 y la segunda entre 2024 y 2025), asistió a la conferencia de prensa protocolar previo al choque entre Cruzados y Xeneizes, y allí palpitó el compromiso.

La advertencia de Gary Medel a horas de enfrentar a Boca “Estoy muy feliz de este encuentro contra Boca. Pero soy hincha de Católica de toda la vida, estoy en el club desde los 8 años. Espero que nos vaya bien a nosotros”, sentenció el Pitbull a modo de advertencia.

La advertencia de Gary Medel a horas de enfrentar a Boca X @DSports “Va a ser un partido especial, muy lindo. Sabemos la importancia de la Copa Libertadores. Boca es un club muy importante a nivel mundial. Pero yo y mis compañeros estamos bien preparados para hacerlo de la mejor forma”, lanzó en referencia al enfrentamiento estelar contra el equipo de Úbeda.

“Va a ser un partido muy entretenido, Católica hace tiempo que no juega una copa internacional. Va a ser una noche maravillosa y ojalá con un triunfo”, añadió.