En su regreso a la Libertadores, Boca visita a Universidad Católica de Chile: hora, TV y formaciones

El Boca de Claudio Úbeda tendrá su ansiado estreno en el máximo certamen continental enfrentando a los Cruzados en la capital trasandina por el Grupo D.

Luego de tres años de ausencia, Boca vuelve a jugar un partido en la fase de grupos de la Libertadores: visita a U. Católica.

Boca comenzará su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores este martes, cuando visite a Universidad Católica de Chile en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

El encuentro, que está programado para las 21:30 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

Boca vuelve a la Copa Libertadores luego de tres años Este partido marcará el inicio de la ilusión del Xeneize en la Libertadores, competición que no gana desde el 2007, ya que, luego de aquella temporada, el conjunto de La Ribera alcanzó la final en 2012, 2018 y 2023, aunque la balanza nunca se inclinó a su favor.

Además, Boca volverá a disputar la fase de grupos del torneo más importante de América después de tres años, ya que en 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 cayó en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú, en el que fue uno de los mayores papelones de su historia.

Alianza Lima volvió a burlarse de Boca en redes sociales. Foto: Fotobaires En 2024, Boca perdió la Fase 2 por penales ante Alianza Lima y se quedó afuera de la fase de grupos. Fotobaires De cara a este enfrentamiento, Claudio Úbeda había preservado a varios de sus jugadores que suelen ser titulares en el triunfo 1-0 ante Talleres de Córdoba, por lo que llegarán bastante descansados para este debut en la Copa Libertadores.