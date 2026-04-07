En su regreso a la Libertadores, Boca visita a Universidad Católica de Chile: hora, TV y formaciones
El Boca de Claudio Úbeda tendrá su ansiado estreno en el máximo certamen continental enfrentando a los Cruzados en la capital trasandina por el Grupo D.
Boca comenzará su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores este martes, cuando visite a Universidad Católica de Chile en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.
El encuentro, que está programado para las 21:30 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.
Boca vuelve a la Copa Libertadores luego de tres años
Este partido marcará el inicio de la ilusión del Xeneize en la Libertadores, competición que no gana desde el 2007, ya que, luego de aquella temporada, el conjunto de La Ribera alcanzó la final en 2012, 2018 y 2023, aunque la balanza nunca se inclinó a su favor.
Además, Boca volverá a disputar la fase de grupos del torneo más importante de América después de tres años, ya que en 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 cayó en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú, en el que fue uno de los mayores papelones de su historia.
De cara a este enfrentamiento, Claudio Úbeda había preservado a varios de sus jugadores que suelen ser titulares en el triunfo 1-0 ante Talleres de Córdoba, por lo que llegarán bastante descansados para este debut en la Copa Libertadores.
Universidad Católica, por su parte, viene con la ilusión en alza luego de golear 6-1 en su última presentación en la Liga de Chile a Palestino, por la octava fecha del torneo en el que marcha tercero con 14 puntos.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido.
- Copa Libertadores
- Grupo D – fecha 1
- Universidad Católica (Chi) – Boca (Arg)
- Estadio: San Carlos de Apoquindo
- Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
- VAR: Christian Ferreyra
- Hora: 21:30. – TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Fuente: NA