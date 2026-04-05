El equipo que paró Úbeda en las prácticas de Boca de cara al debut en la Copa Libertadores

Boca visitará a la Universidad Católica este martes y Claudio Úbeda ya tendría definido el once inicial que saltará a la cancha en Chile.

Claudio Úbeda ya tiene pensado el once de Boca para el debut en la Copa.

Después de dos años de ausencia en el máximo certamen continental, Boca Juniors vuelve a disputar la Copa Libertadores. El martes desde las 21.30 visitará a la Universidad Católica por la primera fecha del Grupo D, el "grupo de la muerte" que comparte también con Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil y en el que cada punto vale oro.

En una zona tan peleada como promete ser esta, arrancar con un triunfo y fuera de casa es vital, por lo que Claudio Úbeda pondrá toda la carne en el asador y utilizará los mejores jugadores que tiene a disposición, como dejó entrever con el once que paró en los entrenamientos de este domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2040478660793172433?s=20&partner=&hide_thread=false Se viene lo más lindo pic.twitter.com/5cqza444B9 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 4, 2026 Más allá de que Leandro Brey se mantiene en el arco por la lesión de Agustín Marchesín, a diferencia de lo que fue el triunfo 1-0 sobre Talleres, el Sifón no experimentará en esta oportunidad y volverá a parar la defensa titular, por lo que saldrán de la formación Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida par dar lugar a los principales zagueros.

Además, volverán a ir de arranque los dos nombres fuertes del mediocampo, como son Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes, que fueron suplentes en Córdoba, y se meterán nuevamente en la formación en reemplazo de Ander Herrera y Tomás Belmonte. Por fuera de estas modificaciones, el resto de los futbolistas se mantendrían.