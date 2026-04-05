River le rendirá homenaje al Beto Alonso en la previa a Belgrano: el motivo que involucra a Boca

Norberto Alonso, uno de los máximos ídolos de la historia de River, será reconocido este domingo en el Monumental antes del duelo contra el Pirata.

El Beto Alonso tendrá un merecido homenaje a cuatro décadas de una fecha inmortalizada por el mundo riverplatense. Foto: @RiverPlate

Este domingo, River vivirá una previa distinta en el Monumental. Antes del partido frente a Belgrano de Córdoba, el club de Núñez le rendirá un homenaje a Norberto Alonso, uno de los máximos ídolos de su historia.

La tarde icónica por la que el Beto Alonso tendrá un nuevo homenaje en la previa de River-Belgrano El reconocimiento no es casual. Llega a horas de cumplirse un nuevo aniversario de una de las tardes inmortalizadas por el mundo riverplatense: el Superclásico del 6 de abril de 1986, cuando el Beto fue la gran figura en el 2-0 ante Boca para dar la vuelta olímpica en la mismísima Bombonera.

Aquella jornada quedó grabada por varios motivos, pero sobre todo por la actuación de Alonso. A los 30 minutos del primer tiempo, el enganche apareció en el área con un cabezazo preciso que abrió el marcador. Más tarde, completó su doblete para sentenciar el resultado y desatar la fiesta en Núñez.

Alonso Pelota Naranja.jpg La noche heroica del Beto Alonso ante Boca: doblete con la pelota naranja y River campeón en la Bombonera. Sin embargo, ese partido tuvo un condimento extra que lo volvió inolvidable: la famosa pelota naranja. Utilizada por cuestiones de visibilidad, terminó convirtiéndose en un símbolo eterno de aquel clásico y en una imagen que todavía hoy identifica a esa victoria histórica.