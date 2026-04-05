River le rendirá homenaje al Beto Alonso en la previa a Belgrano: el motivo que involucra a Boca
Norberto Alonso, uno de los máximos ídolos de la historia de River, será reconocido este domingo en el Monumental antes del duelo contra el Pirata.
Este domingo, River vivirá una previa distinta en el Monumental. Antes del partido frente a Belgrano de Córdoba, el club de Núñez le rendirá un homenaje a Norberto Alonso, uno de los máximos ídolos de su historia.
La tarde icónica por la que el Beto Alonso tendrá un nuevo homenaje en la previa de River-Belgrano
El reconocimiento no es casual. Llega a horas de cumplirse un nuevo aniversario de una de las tardes inmortalizadas por el mundo riverplatense: el Superclásico del 6 de abril de 1986, cuando el Beto fue la gran figura en el 2-0 ante Boca para dar la vuelta olímpica en la mismísima Bombonera.
Aquella jornada quedó grabada por varios motivos, pero sobre todo por la actuación de Alonso. A los 30 minutos del primer tiempo, el enganche apareció en el área con un cabezazo preciso que abrió el marcador. Más tarde, completó su doblete para sentenciar el resultado y desatar la fiesta en Núñez.
Sin embargo, ese partido tuvo un condimento extra que lo volvió inolvidable: la famosa pelota naranja. Utilizada por cuestiones de visibilidad, terminó convirtiéndose en un símbolo eterno de aquel clásico y en una imagen que todavía hoy identifica a esa victoria histórica.
Casi 40 años después, River aprovechará la ocasión para volver a poner en primer plano ese recuerdo con otro especial homenaje dedicado al Beto ante la ovación de todo el Monumental.